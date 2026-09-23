27M2N3500NF/00
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Tento 27-palcový IPS monitor Evnia prináša do hier ostrý obraz. Vďaka obnovovacej frekvencii 170Hz a času odozvy 0.5ms Smart MBR môžete očakávať čistý obraz a všestranný herný zážitok vysokej kvality.
Evnia 3000
27" (68.5cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Hráte intenzívne súťažné hry. Požadujete displej s mimoriadne plynulým obrazom bez oneskorenia. Tento displej Philips prekresľuje obraz na obrazovke až 170-krát za sekundu, teda výrazne rýchlejšie než štandardný displej. Pri nižšej snímkovej frekvencii sa môže zdať, že nepriatelia preskakujú z jedného miesta na obrazovke na druhé, čo z nich robí ťažko zasiahnuteľné ciele. So snímkovou frekvenciou 170Hz získate tie rozhodujúce chýbajúce snímky na obrazovke, ktoré zobrazujú pohyb nepriateľa mimoriadne plynulo, takže ho môžete ľahko zamerať. Vďaka mimoriadne nízkemu vstupnému oneskoreniu a obrazu bez trhania je tento displej Philips vaším dokonalým herným partnerom
Vstupné oneskorenie je čas, ktorý uplynie medzi vykonaním akcie pomocou pripojených zariadení a zobrazením výsledku na obrazovke. Nízke vstupné oneskorenie skracuje čas medzi zadaním príkazu zo zariadení a jeho zobrazením na monitore, čo výrazne zlepšuje hranie videohier vyžadujúcich rýchle reflexy. Je to mimoriadne dôležité pre hráčov rýchlych súťažných hier.
Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
Hodnotenie
Na dosiahnutie najlepšieho výstupného výkonu sa vždy uistite, že vaša grafická karta dokáže dosiahnuť maximálne rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu tohto displeja Philips.
Hodnota času odozvy zodpovedá SmartResponse
Pokrytie Adobe RGB a DCI-P3 podľa CIE1976, oblasť sRGB podľa CIE1931, oblasť NTSC podľa CIE1976.
Smart MBR upravuje jas s cieľom znížiť rozmazanie, preto nie je možné upravovať jas, keď je funkcia Smart MBR zapnutá. Na zníženie rozmazania pohybu bude LED podsvietenie blikať synchrónne s obnovovaním obrazovky, čo môže spôsobiť viditeľnú zmenu jasu
Smart MBR je režim optimalizovaný na hranie. Zapnutie funkcie Smart MBR môže spôsobiť viditeľné blikanie obrazovky. Keď nepoužívate hernú funkciu, odporúča sa ju vypnúť
Tento monitor sa zameriava na udržateľnosť: šasi monitora je vyrobené z 85% recyklovaného plastu z odpadu po spotrebe.
Produkty a príslušenstvo uvedené v tomto letáku sa môžu v jednotlivých krajinách a regiónoch líšiť.
Monitor sa môže líšiť od obrázkov znázorňujúcich jeho funkcie.