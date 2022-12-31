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Gaming monitorHerný monitor s rozlíšením Quad HD

27M2N3500NF/00

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Tento 27-palcový monitor Evnia s technológiou IPS poskytuje pri hraní hier výnimočne ostrý obraz. Vďaka obnovovacej frekvencii 144 Hz a 0,5 ms Smart MBR na vás čaká čistý obraz a vysokokvalitný zážitok z hrania akejkoľvek hry.

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  • Evnia 3000

  • 27" (68,5 cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Obnovovacia frekvencia 144 Hz pre mimoriadne plynulý a jasný obraz

Obnovovacia frekvencia 144 Hz pre mimoriadne plynulý a jasný obraz

Vaše hranie je intenzívne a súťaživé. Vyžadujete displej s obrazom, ktorý je plynulý a bez akéhokoľvek oneskorenia. Tento displej Philips vykresľuje obsah na obrazovke až 144-krát za sekundu, čo je efektívne až 2,4-násobne rýchlejšie v porovnaní so štandardným displejom. Pri nižších rýchlostiach zobrazovania snímok sa môže zdať, že nepriateľ na obrazovke preskakuje z jedného miesta na druhé, a stáva sa z neho ťažší cieľ. S rýchlosťou snímok 144 Hz získate ten kritický zlomok sekundy, vďaka ktorému sa bude pohyb nepriateľa zobrazovať mimoriadne plynule – dokonalé na presné zacielenie. Vďaka ultra nízkemu oneskoreniu vstupu a úplnej eliminácii trhania obrazu pri prekresľovaní bude tento displej Philips vaším dokonalým partnerom pre hry

Nízke vstupné oneskorenie znižuje časové oneskorenie medzi zariadeniami a monitorom

Nízke vstupné oneskorenie znižuje časové oneskorenie medzi zariadeniami a monitorom

Vstupné oneskorenie je čas, ktorý uplynie medzi vykonaním akcie pomocou pripojených zariadení a zobrazením výsledku na obrazovke. Nízke vstupné oneskorenie skracuje čas medzi zadaním príkazu zo zariadení a jeho zobrazením na monitore, čo výrazne zlepšuje hranie videohier vyžadujúcich rýchle reflexy. Je to mimoriadne dôležité pre hráčov rýchlych súťažných hier.

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na dosiahnutie najlepšieho výstupného výkonu vždy dbajte na to, aby bola vaša grafická karta schopná dosiahnuť maximálne rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu tohto monitora Philips.

  2. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  3. Pokrytie Adobe RGB a DCI-P3 založená na farebnom priestore CIE1976, sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE1931, oblasť NTSC založená na farebnom priestore CIE1976.

  4. Režim Smart MBR je určený na nastavenie jasu na obmedzenie rozmazania, takže keď je zapnutý, jas nemožno nastavovať. Na obmedzenie rozmazania pohybu bude podsvietenie LED blikať súčasne s obnovovaním obrazovky, čo môže spôsobiť viditeľnú zmenu jasu.

  5. Smart MBR je režim optimalizovaný na hranie. Jeho zapnutie môže viesť k viditeľnému blikaniu obrazovky. Keď nepoužívate funkciu hrania, odporúčame vám tento režim vypnúť.

  6. Tento monitor sa snaží o udržateľnosť: konštrukcia monitora je vyrobená z 85 % použitých recyklovaných plastov.

  7. Produkty a príslušenstvo uvedené v tomto letáku sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a regiónu.

  8. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.