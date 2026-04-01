27M2N3501PA/00
Evnia 3000
27" (68,5 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Pri hraní najintenzívnejších pohlcujúcich akčných hier ponúka Philips Evnia pretaktovateľnú obnovovaciu frekvenciu 260 Hz, ktorá zabezpečuje mimoriadne plynulý herný zážitok bez oneskorenia. Najmä pri rýchlych hrách, ako sú FPS alebo pretekárske tituly, poskytuje špičkový pohyb a jasný obraz. Zažijete hlbšie ponorenie do deja a pocit, akoby ste boli priamo v hre.
Oneskorenie vstupu zodpovedá času, ktorý uplynie od vykonania akcie s pripojenými zariadeniami po výsledné zobrazenie na obrazovke. Nízke oneskorenie vstupu skracuje časové oneskorenie medzi zadaním príkazu z vašich zariadení a jeho obrazovým vyjadrením na monitore. Vďaka tomu sa výrazne zlepší hranie videohier, ktoré sú citlivé na myknutie, čo je nanajvýš dôležité pre tých, ktorí obľubujú hranie súťažných hier s rýchlym tempom.
Displej Philips s 0,3 ms Smart MBR odozvou účinne eliminuje mihanie a rozmazanie pohybu, poskytuje ostrejší a zreteľný obraz a umocňuje tak zážitok z hrania. Rýchlo sa pohybujúce scény a dramatické prechody sa zobrazia dokonale plynulo. Je najlepšou voľbou na hranie napínavých a rýchlych hier.
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Qu1s4y
01/04/2026
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Nowy sprzęt
Monitor posiadam już dłuższy czas, i działa bezproblemowo, dobre odświerzanie, dużo, i żywe kolorki, dobre opcje konfiguracji wyświetlania, jedyne co to bardzo dziwny tryb celownika do gier, ale przynajmniej dla mnie i tak jest niepotrzebny. Co najważniejsze, technologie ochrony wzroku, osobiście przerzuciłem się ze starej matrycy VA bez żadnych systemów ochrony wzroku, wtedy dobre 4 godziny korzystania kończyły się czerwonymi i piekącymi oczami. Na tym monitorze chociaż czasem muszę przesiedzieć cały dzień oczy nawet nie robią się czerwone, a co dopiero piekące.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Fast IPS Gaming monitor 27M2N3501PA Monitor do gier Quad HD
Maximálne rozlíšenie poskytuje len vstup DP.
Na dosiahnutie najlepšieho výstupného výkonu vždy dbajte na to, aby bola vaša grafická karta schopná dosiahnuť maximálne rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu tohto monitora Philips.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
Pokrytie Adobe RGB a DCI-P3 založená na farebnom priestore CIE1976, sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE1931, oblasť NTSC založená na farebnom priestore CIE1976.
Farby displeja: 10 bitov možno dosiahnuť s portom DP pri 200 Hz a s rozlíšením QHD
Funkcia pretaktovania zvyšuje pôvodnú obnovovaciu frekvenciu, prináša však niektoré súvisiace riziká. Ak sa obrazovka po reštartovaní nezobrazuje normálne, vypnite nastavenie pretaktovania v ponuke OSD monitora.
Režim Smart MBR je určený na nastavenie jasu na obmedzenie rozmazania, takže keď je zapnutý, jas nemožno nastavovať. Na obmedzenie rozmazania pohybu bude podsvietenie LED blikať súčasne s obnovovaním obrazovky, čo môže spôsobiť viditeľnú zmenu jasu.
Smart MBR je režim optimalizovaný na hranie. Jeho zapnutie môže viesť k viditeľnému blikaniu obrazovky. Keď nepoužívate funkciu hrania, odporúčame vám tento režim vypnúť.
Tento monitor sa snaží o udržateľnosť: nožičky stojana a držiak slúchadiel sú vyrobené z 35 % recyklovaného plastu a konštrukciu monitora tvorí z 85 % použitý recyklovaný plast.
Stark Shadow Boost nie je možné aktivovať, keď je povolené nízke oneskorenie vstupu.
Produkty a príslušenstvo uvedené v tomto letáku sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a regiónu.
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.