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Evnia Fast IPS Gaming monitorHerný monitor s DUÁLNYM REŽIMOM

27M2N3800A/00

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Hrajte hry na vyššej úrovni vďaka duálnemu režimu monitora Evnia. Plynule prepínajte medzi rozlíšením 3 840 x 2 160 pri 160 Hz a 1 920 x 1 080 pri 320 Hz, čím získate bezkonkurenčnú všestrannosť a výkon.
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  • Evnia 3000

  • 68,5 cm (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Duálny režim: flexibilné prispôsobenie vašej hre

Duálny režim: flexibilné prispôsobenie vašej hre

Zažite to najlepšie z oboch svetov s duálnym režimom. Plynulo prepínajte medzi rozlíšením 3 840 x 2 160 pri 160 Hz s cieľom zaistiť ohromujúcu ostrosť a 1 920 x 1 080 pri 320 Hz s cieľom zaistiť mimoriadne plynulý herný zážitok. Či už túžite po úchvatných vizuáloch alebo rýchlej akcii, tento monitor sa okamžite prispôsobí vašim potrebám.

Obnovovacia frekvencia 320 Hz na hodvábne hladké a živé zobrazovanie

Obnovovacia frekvencia 320 Hz na hodvábne hladké a živé zobrazovanie

Zažite špičkový zážitok pri intenzívnom a súťaživom hraní hier vďaka monitoru Philips Evnia. Tento monitor je navrhnutý pre hráčov, ktorí si vyžadujú mimoriadne plynulý obraz bez oneskorenia, a poskytuje pretaktovateľnú obnovovaciu frekvenciu 320 Hz – výrazne rýchlejšiu ako štandardné displeje. Rozlúčte sa s frustrujúcimi zníženiami počtu snímok, v dôsledku ktorých nepriatelia na obrazovke nepredvídateľne skáču. Vďaka tomuto vysokovýkonnému displeju uvidíte všetky dôležité momenty v mimoriadne plynulom pohybe, čo vám poskytne presnosť a prehľad, aby ste mali náskok pred konkurenciou a mohli sebavedomo strieľať.

Mimoriadne vysoká rýchlosť na úrovni 0,5 ms pre ostrý obraz a hladký priebeh hry

Mimoriadne vysoká rýchlosť na úrovni 0,5 ms pre ostrý obraz a hladký priebeh hry

Displej Philips Evnia s 0,5 ms Smart MBR odozvou účinne eliminuje mihanie a rozmazanie pohybu, poskytuje ostrejší a zreteľný obraz a umocňuje tak zážitok z hrania. Rýchlo sa pohybujúce scény a dramatické prechody sa zobrazia dokonale plynulo. Je najlepšou voľbou na hranie napínavých a rýchlych hier.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Pokrytie Adobe RGB a DCI-P3 založená na farebnom priestore CIE1976, sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE1931, oblasť NTSC založená na farebnom priestore CIE1976.

  3. Na dosiahnutie najlepšieho výstupného výkonu vždy dbajte na to, aby bola vaša grafická karta schopná dosiahnuť maximálne rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu tohto monitora Philips.

  4. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  5. Režim Smart MBR je určený na nastavenie jasu na obmedzenie rozmazania, takže keď je zapnutý, jas nemožno nastavovať. Na obmedzenie rozmazania pohybu bude podsvietenie LED blikať súčasne s obnovovaním obrazovky, čo môže spôsobiť viditeľnú zmenu jasu.

  6. Smart MBR je režim optimalizovaný na hranie. Jeho zapnutie môže viesť k viditeľnému blikaniu obrazovky. Keď nepoužívate funkciu hrania, odporúčame vám tento režim vypnúť.

  7. Upozorňujeme, že funkcia nízkeho oneskorenia vstupu je trvalo aktivovaná a nie je možné ju vypnúť.

  8. Tento monitor sa snaží o udržateľnosť: nožičky stojana a držiak slúchadiel sú vyrobené z 35 % recyklovaného plastu a konštrukciu monitora tvorí z 85 % použitý recyklovaný plast.

  9. Rozhranie podpory technológie NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort.

  10. Uistite sa, že ste aktualizovali ovládač NVIDIA® G-SYNC® na najnovšiu verziu, ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti NVIDIA: https://www.nvidia.com/

  11. Uistite sa, že vaša grafická karta podporuje technológiu NVIDIA® G-SYNC®.

  12. Produkty a príslušenstvo uvedené v tomto letáku sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a regiónu.

  13. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.