27M2N8500/01
Hranie nad rámec inovácií
Tento monitor je stvorený na hranie hier pri vysokých rýchlostiach. Kombinácia obnovovacej frekvencie 360 Hz, panelu QD OLED a certifikácie DisplayHDR TrueBlack 400 poskytuje neuveriteľnú rýchlosť a dokonalú kvalitu obrazu.
Evnia 8000
26,5" (67,3 cm)
2560 x 1440 (Quad HD)
Pripravte sa na hru s obnovovacou frekvenciou až 360 Hz a rozlíšením, ktoré vás ohromí. Dosiahnite a zasiahnite ciele ešte rýchlejšie s ohromujúcou čistotou obrazu. Hry budú vyzerať čisto a ostro počas toho ako vy budete získavať úrovne a prekonávať svoje ciele.
Chráňte verné farby svojho displeja QD-OLED pred postupným vyblednutím. Na predĺženie životnosti displeja je tento monitor vybavený integrovaným grafénovým štítom, ktorý udržiava displej chladný. Grafén zachováva integritu displeja rovnomerným odvádzaním tepla vznikajúceho v dôsledku modrého svetla vyžarovaného obrazovkou a chladí účinnejšie než grafit. Pre hráčov to znamená, že môžu hrať s istotou, že farby v hre zostanú dokonale presné na úrovni jednotlivých pixelov.
Tieto displeje Philips vytvárajú krištáľovo čistý obraz s rozlíšením Quad HD 2 560 x 1 440 alebo 2 560 x 1 080 pixelov. Vďaka panelom s vysokým výkonom a vysokou hustotou pixelov a podpore rýchlych pripojení tieto nové displeje skutočne vdýchnu vašim obrázkom a grafike život. Či už ste náročný používateľ, ktorý potrebuje extrémne podrobné informácie pre riešenia CAD-CAM, používate aplikácie na tvorbu 3D grafiky, alebo ste finančný mág pracujúci s obrovskými tabuľkami, displeje od spoločnosti Philips vám zaručia krištáľovo čistý obraz.
Hodnotenie
Hodnota času odozvy sa rovná SmartResponse. Vzor merania je 1 horizontálna čiara.
Pokrytie DCI-P3 založená na farebnom priestore CIE1976, sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE1931, oblasť NTSC a oblasť Adobe RGB založené na farebnom priestore CIE1976.
Aktívne pixely: 2560 (V) x 1440 (Š). Celkový počet pixelov: 2576 (V) x 1456 (Š); ďalšie pixely na každej strane, priestor vyhradený na obiehanie pixelov.
Pomer vyžarovania svetla obrazovky v rozsahu 415 – 455 nm k vyžarovaniu obrazovky 400 – 500 nm musí byť menší ako 50 %.
Na dosiahnutie najlepšieho výstupného výkonu vždy dbajte na to, aby bola vaša grafická karta schopná dosiahnuť maximálne rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu tohto monitora Philips.
Tento monitor sa snaží o udržateľnosť: základňa je vyrobená z 35 % recyklovaných plastov.
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.
Produkty a príslušenstvo uvedené v tomto letáku sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a regiónu.
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Rozhranie podpory technológie NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Uistite sa, že ste aktualizovali ovládač NVIDIA® G-SYNC® na najnovšiu verziu, ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite spoločnosti NVIDIA: https://www.nvidia.com/
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