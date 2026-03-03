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BrillianceLCD monitor s dokom s konektorom USB typu C

326P1H/01

1 Ocenenie

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Dokovací displej Philips s pripojením USB typu C pre celistvé riešenie. Zobrazujte v rozlíšení QHD a nabíjajte laptop do 90 W, a to všetko naraz s jediným káblom USB typu C. Výsuvná webová kamera so službou Windows Hello a zreťazenie sa postarajú o výkon a pohodlie
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  • P Line

  • 32 (uhlopriečka 31,5"/80 cm)

  • 2560 x 1440 (QHD)

USB-C umožňuje nabíjanie notebooku priamo z monitora

USB-C umožňuje nabíjanie notebooku priamo z monitora

Tento displej Philips disponuje vstavanou dokovacou stanicou USB typu C s možnosťou napájania. Vďaka inteligentnej a flexibilnej správe napájania môžete svoj kompatibilný* prenosný počítač nabíjať priamo z monitora. Jeho tenký a obojstranný konektor USB typu C umožňuje jednoduché pripojenie k dokovacej stanici pomocou jediného kábla. Zjednodušte pripojenie všetkých svojich periférnych zariadení, ako napr. klávesnice, myši a ethernetového kábla RJ-45, tým, že ich pripojíte k monitoru, ktorý poslúži ako dokovacia stanica. Môžete sledovať video s vysokým rozlíšením a prenášať údaje s mimoriadne vysokou rýchlosťou, pričom môžete zároveň pripojiť svoj notebook do siete a nechať ho nabíjať.

Vstavané ethernetové pripojenie RJ-45 poskytuje zabezpečenie údajov

Vstavané ethernetové pripojenie RJ-45 poskytuje zabezpečenie údajov

Krištáľovo čistý obraz s rozlíšením Quad HD 2 560 x 1 440 pixelov

Krištáľovo čistý obraz s rozlíšením Quad HD 2 560 x 1 440 pixelov

Tieto displeje Philips vytvárajú krištáľovo čistý obraz s rozlíšením Quad HD 2 560 x 1 440 alebo 2 560 x 1 080. Vďaka panelom s vysokým výkonom a vysokou hustotou pixelov, podpore rýchlych pripojení, ako napríklad USB-C, Displayport, HDMI, tieto nové displeje skutočne vdýchnu vašim obrázkom a grafike život. Či už ste náročný používateľ, ktorý potrebuje extrémne podrobné informácie pre riešenia CAD-CAM, používate aplikácie na tvorbu 3D grafiky, alebo ste finančný mág pracujúci s obrovskými tabuľkami, displeje od spoločnosti Philips vám vždy zaručia krištáľovo čistý obraz.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Maximálne rozlíšenie poskytuje vstup USB-C, DP alebo vstup HDMI.

  3. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  4. NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976

  5. sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931

  6. Pokrytie Adobe RGB založené na farebnom priestore CIE 1976

  7. Niektoré činnosti, napríklad zdieľanie obrazovky, prúdový prenos videa online alebo prehrávanie zvuku cez internet, môžu mať vplyv na výkon vašej siete. Celková kvalita zvuku a videa závisí od vášho hardvéru, rýchlosti sieťového pripojenia a jeho výkonu.

  8. Na prenos obrazových signálov cez USB typu C musí notebook/zariadenie podporovať režim USB-C DP Alt.

  9. Na využívanie funkcie USB typu C, čo sa týka napájania a nabíjania, musí váš notebook alebo iné zariadenie podporovať špecifikácie štandardu USB-C Power Delivery. Bližšie informácie nájdete v návode na obsluhu notebooku alebo ich získate od jeho výrobcu.

  10. Výstup DisplayPort funguje iba v prípade, ak je zapojený vstup DP alebo USB-C.

  11. Mac OS nepodporuje funkciu rozšírenia DP-Out MST.

  12. Ak sa vám zdá, že vaše ethernetové pripojenie je pomalé, prejdite do ponuky na obrazovke a zvoľte verziu USB 3.0 alebo vyššiu, ktorá podporuje rýchlosť LAN do 1 GB.

  13. Certifikát EPEAT je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na lokalite https://www.epeat.net/.

  14. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.