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BrillianceLCD monitor s dokom s konektorom USB typu C

328P6VUBREB/00

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Tento monitor Philips Brilliance s dokom USB typu C nahrádza spleť káblov. Pozerajte obrázky v ostrom, živom rozlíšení 4K UHD, bezpečne sa pripájajte k intranetu, opätovne si nabíjajte notebook. Všetko naraz vďaka jedinému káblu USB typu C.
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s monitorom s dokom USB typu C

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  • P Line

  • 32 (uhlopriečka 31,5"/80 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Vstavaná dokovacia stanica USB typu C

Vstavaná dokovacia stanica USB typu C

Tento displej Philips disponuje vstavanou dokovacou stanicou USB typu C s možnosťou napájania. Jeho tenký a obojstranný konektor USB typu C umožňuje jednoduché pripojenie k dokovacej stanici pomocou jediného kábla. Zjednodušte pripojenie všetkých svojich periférnych zariadení, ako napr. klávesnice, myši a ethernetového kábla RJ-45, pripojte ich k monitoru, ktorý poslúži ako dokovacia stanica. Stačí prepojiť váš notebook s týmto monitorom prostredníctvom jediného kábla USB typu C a môžete sledovať video s vysokým rozlíšením a prenášať údaje s mimoriadne vysokou rýchlosťou, pričom môžete zároveň pripojiť svoj notebook do siete a nechať ho nabíjať.

Pripojte svoj notebook prostredníctvom jedného kábla USB typu C

Pripojte svoj notebook prostredníctvom jedného kábla USB typu C

Tento displej Philips disponuje konektorom USB typu C s možnosťou napájania. Vďaka inteligentnej a flexibilnej správe napájania môžete svoje kompatibilné zariadenie nabíjať priamo z monitora. Jeho tenký a obojstranný konektor USB typu C umožňuje jednoduché pripojenie pomocou jediného kábla. Môžete sledovať video s vysokým rozlíšením a prenášať údaje s mimoriadne vysokou rýchlosťou, pričom môžete zároveň pripojiť svoje kompatibilné zariadenie do siete a nechať ho nabíjať.

Pripojte kompatibilný notebook do siete a nechajte ho nabíjať priamo z monitora

Tento monitor disponuje vstavaným konektorom USB typu C, ktorý vyhovuje štandardu USB Power Delivery. Vďaka inteligentnej a flexibilnej správe napájania teraz môžeš svoj kompatibilný* notebook pripojiť do siete a nabíjať priamo z monitora pomocou jedného kábla USB typu C.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na prenos obrazových signálov cez USB typu C musí notebook/zariadenie podporovať režim USB-C DP Alt.

  2. Na využívanie funkcie USB typu C, čo sa týka napájania a nabíjania, musí váš notebook alebo iné zariadenie podporovať špecifikácie štandardu USB-C Power Delivery. Bližšie informácie nájdete v návode na obsluhu notebooku alebo ich získate od jeho výrobcu.

  3. Niektoré činnosti, napríklad zdieľanie obrazovky, prúdový prenos videa online alebo prehrávanie zvuku cez internet, môžu mať vplyv na výkon vašej siete. Celková kvalita zvuku a videa závisí od vášho hardvéru, rýchlosti sieťového pripojenia a jeho výkonu.

  4. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  5. Jas (typický): 400 cd/m2

  6. Pokrytie BT. 709/DCI-P3 založené na priestore farieb CIE 1976

  7. NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976

  8. sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931

  9. Pokrytie Adobe RGB založené na farebnom priestore CIE 1976

  10. Ak sa vám zdá, že vaše ethernetové pripojenie je pomalé, prejdite do ponuky na obrazovke a zvoľte verziu USB 3.0 alebo vyššiu, ktorá podporuje rýchlosť LAN do 1 GB.

  11. Certifikát EPEAT je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na lokalite https://www.epeat.net/.

  12. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.