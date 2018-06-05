Tento produkt už nie je dostupný
32PFS4132/12
Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Televízor Philips 4100 je spojením štýlového dizajnu a presvedčivej kvality. Disponuje funkciou Digital Crystal Clear, vysokokontrastným obrazom s úplne vysokým rozlíšením a čistým zvukom. Vychutnajte si neprekonateľnú zábavu, ktorú prináša tento model s jednoduchou obsluhou.
80 cm (32")
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Náš tím bral pri vytváraní nového televízora do úvahy každý aspekt: od technológie až po dizajn. Nové nohy po okrajoch boli navrhnuté tak, aby vytvorili pod televízorom priestor, v ktorom by normálne nachádzal štandardný stojan, čím prinášajú intenzívnejší divácky zážitok. Výsledok? Televízor, ktorý má sebavedomý vzhľad ako z budúcnosti.
V snahe dosiahnuť prirodzený obraz z každého zdroja vďaka technológii spoločnosť Philips vytvorila technológiu Digital Crystal Clear. Či už si chcete pozrieť obľúbenú reláciu, film, správy, alebo k vám na večer zavítalo zopár priateľov, môžete si vychutnávať obraz s optimálnym kontrastom, farbou a ostrosťou.
Na kvalite obrazu záleží. Bežné HDTV prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Predstavte si ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
4.2
z 5
94
Recenzie
84%
Odporúča tento produkt
Vierik75
05/06/2018
Slovensko
Prevádzka
Krásny obraz, avšak je potrebné prejsť nastavením parametrov kvality obrazu. škoda, že nastavenie parametrov je dvojité. Opakovať sa s nastavením jasu, kontrastu ostrosti vo viacerých menu a tým nevedno kde akú hodnotu nastaviť. Je to logománia nastaviť najlepší pomer hodnôt. Ale dá sa to zvládnuť a tým užívať si nádherný obraz.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 series 32PFS4132 Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 series 32PFS4132 Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
PATWIST
16/12/2017
Slovensko
Perfektný
Perfektný televízor, páči sa mi jednoduchosť používania a ovládadač. Mám na mysli celkový systém a dizajn, spôsob zobrazenie obsahu na USB kľuči.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 series 32PFS4132 Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 series 32PFS4132 Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
kocour753
23/06/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Televize pro seniory
Televize byla zakoupena pro rodiče. Základní televize bez zbytečných funkcí.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 series 32PFS4132 Ultratenký LED televizor Full HD
Dátum použitia 2020-05-23
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 series 32PFS4132 Ultratenký LED televizor Full HD
Dátum použitia 2020-05-23
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.