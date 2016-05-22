32PFS6401/12
Mimoriadne tenký FHD LED TV so systémom Android TV
Špičkový vzhľad s kompaktným dizajnom. Televízor Philips série 6400 prináša vysokokvalitný obraz v rozlíšení Full HD na 32” (81 cm) obrazovku. Je vybavený všetkými možnosťami, aké by ste očakávali len od väčších modelov – ponúka potešenie z obľúbených funkcií Smart TV, ako sú služby Android TV, Google Cast a Spotify.
80 cm (32")
Full HD LED TV
Dvojjadr. procesor, rozšír. 8 GB pamäť
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Hranie hier v cloude ponúka bohatý katalóg hier pre všetky vekové skupiny, preferencie a miery vyspelosti hráča. Stačí si vybrať hru a zahrať si ju priamo na TV!
Na kvalite obrazu záleží. Bežné HDTV prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Predstavte si ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
Váš dom je viac – je to váš domov, tak prečo si nevybrať televízor, ktorý teplo domova ešte umocní? Unikátna technológia Ambilight spoločnosti Philips rozširuje obrazovku televízora – takže sledovanie pre vás bude intenzívnejším zážitkom, a to vďaka premietaniu extra širokého jasu z dvoch strán obrazovky televízora na okolité steny. Farby, žiarivé svetlo a vzrušenie siahajú až za hranice obrazovky priamo do vašej obývačky a prinášajú tak neobyčajný divácky zážitok.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
3.9
z 5
15
Recenzie
okoń
22/05/2016
Polska
Okej
Telewizor jest dobrym wyborem w swojej kategorii cenowej, nie wiem czy na rynku jest lepszy, niemniej ja nie żałuję. Telewizja z dekodera wygląda świetnie - szczególnie sygnał FHD - niby banał, ale warto zwrócić uwagę na to, że poprzedni telewizor FHD nie miał tak dobrego obrazu. Ostrość bajkowa - widać to szczególnie na meczach dynamicznych sportów. Łatwość używania - okej, opcje są logicznie poukładane, nie ma tutaj żadnego zastanawiania się jak dotrzeć do tego co chcę włączyć. Nic wielkiego. Wygląd telewizora - dla mnie piękny, chociaż to oczywiście kwestia gustu. Z wad - niewystarczająca liczba USB - dużo oglądam zdjęć czy filmów z pendrivów i musiałem tu się poratować jednym większym pendrivem - to wszystko co mi przychodzi do głowy.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 32PFS6401 Niezwykle smukły telewizor Full HD z syst. Android™
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 32PFS6401 Niezwykle smukły telewizor Full HD z syst. Android™
mindo
01/09/2022
България
Overený kupujúci
Чудесен телевизор
Много добър телевизор с много екстри. Препоръчвам го на всеки.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 32PFS6401 FHD ултратънък телевизор, поддържан от Android™
Dátum použitia 2020-09-01
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 32PFS6401 FHD ултратънък телевизор, поддържан от Android™
Dátum použitia 2020-09-01
Андрей1919
30/07/2019
Україна
Все работает отлично
Пользуюсь телевизором 2 года да никогда не подводил всё работает после обновления добавились некоторые функции смотрю как спутник так Т2 также пользуюсь приложениями IPTV и и YouTube
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Ponuka aplikácie pre Android sa líši pre každú krajinu. Podrobnosti nájdete v najbližšom obchode Google Play Store.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
Funkčnosť služby Google Cast podlieha aplikáciám Google Cast Ready a použitým zariadeniam. Bližšie informácie nájdete na stránke produktov služby Google Cast.
Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuky aplikácie Smart TV sa líšia v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.
Upozorňujeme, že aplikácie Amazon nemusia byť vo vašej krajine dostupné. (Aplikácie Amazon fungujú iba v Spojenom kráľovstve, Nemecku a Rakúsku.)