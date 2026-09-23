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Tento produkt už nie je dostupný

4000 seriesMimoriadne tenký LED televízor

32PHK4101/12

1 Ocenenie

Mimoriadne tenký LED televízor

Oživte svoj domov štýlovým dizajnom televízora Philips série 4100 s funkciou Digital Crystal Clear. Vychutnajte si zážitok zo zábavy vďaka obrazu v rozlíšení HD s funkciou Perfect Motion Rate a čistému zvuku.

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TV brand claim gold

99,91 % ľudí, ktorí vyskúšajú Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátiť. 1

S technológiou Digital Crystal Clear

Mimoriadne tenký LED televízor

  • 80 cm (32")

  • LED TV

  • DVB-T/C/S/S2

Ultra štíhle línie pre zdokonalený profil

Ultra štíhle línie pre zdokonalený profil

Elegantná. Prelomová. Ušľachtilá. Precízna. Taká je silueta ultra tenkých televízorov Philips. Záujem, ktorý tento štíhly kúsok vzbudí, určite nikoho neprekvapí, hlavne vďaka sofistikovanosti, ktorú vnesie aj do vašej domácnosti.

Stojan tenký ako žiletka, v čiernej farbe

Tmavý, záhadný a neuveriteľne silný. Čierny stojan Philips tenký ako žiletka posúva váš televízor na novú úroveň. Pevná konštrukcia s mimoriadne štíhlym dizajnom znásobuje eleganciu a štýl vášho nového televízora. A nový pôsobivý postoj vyvoláva otázky, ako môže byť niečo také malé také funkčné.

Digital Crystal Clear prináša presnosť, o ktorú sa budete chcieť podeliť

V snahe dosiahnuť prirodzený obraz z každého zdroja vďaka technológii spoločnosť Philips vytvorila technológiu Digital Crystal Clear. Či už si chcete pozrieť obľúbenú reláciu, film, správy, alebo k vám na večer zavítalo zopár priateľov, môžete si vychutnávať obraz s optimálnym kontrastom, farbou a ostrosťou.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Obrázok AWARD-7007383

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu. 

  1. Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

  2. Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

  3. Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

  4. (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.