Tento produkt už nie je dostupný
32PHS4131/12
Mimoriadne tenký LED televízor
Oživte svoj domov štýlovým dizajnom televízora Philips série 4100 s funkciou Digital Crystal Clear. Vychutnajte si neprekonateľný zážitok zo zábavy vďaka vynikajúcej kvalite obrazu a čistému zvuku.
80 cm (32")
LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Tmavý, záhadný a neuveriteľne silný. Čierny stojan Philips tenký ako žiletka posúva váš televízor na novú úroveň. Pevná konštrukcia s mimoriadne štíhlym dizajnom znásobuje eleganciu a štýl vášho nového televízora. A nový pôsobivý postoj vyvoláva otázky, ako môže byť niečo také malé také funkčné.
Pripojte kľúč USB, digitálny fotoaparát, prehrávač mp3 alebo iné multimediálne zariadenie k portu USB na televízore a prehrávajte fotografie, videá a hudbu pomocou jednoduchého prehľadávača obsahu priamo na obrazovke.
Nový integrovaný štandard HEVC vám umožní vychutnať si vysokú kvalitu obrazového vysielania.
3.8
z 5
11
Recenzie
80%
Odporúča tento produkt
alax
28/03/2018
Česká republika
výborný
Zatím bezvadné všechny výrobky Philips, ať je to TV, nebo fén, rychlovarná konvice, kterou mám už cca 15 let atd.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
bedřich
22/07/2017
Česká republika
Overený kupujúci
v této cenové relaci výborný
v této cenové relaci výkon výborný ,jednoduchost ovládání ,na HDI kabel perfektní
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
MÍLA
23/04/2017
Česká republika
DOPORUČUJI
NA DÁLKOVÉM OVLADAČI TLAČÍTKA PŘEDVOLBY KANÁLŮ 0 - 9 BY MOHLA BÝT VĚTŠÍ. OBČAS NEJDE PO ZAPNUTÍ ZVUK, TELEVIZOR SE MUSÍ ZNOVU VYPNOUT A ZAPNOUT OVLADAČEM, NEBO POUŽÍT MALÝ JOYSTICK V ZADNÍ ČÁSTI TELEVIZORU. TOTO NEODSTRANILA ANI POSLEDNÍ AKTUALIZACE Z ÚNORA 2017.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4100 32PHS4131 Ultratenký LED televizor
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.