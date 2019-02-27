Tento produkt už nie je dostupný
32PHT4200/12
Štíhly LED televízor
Ten správny televízor pre dnešok aj zajtrajšok: Tenký LED televízor série 4200 od spoločnosti Philips s technológiou Digital Crystal Clear. Zažite jasný obraz, čistý zvuk a funkcie ako napríklad praktické doplnkové porty USB a HDMI, ktoré umocnia zážitok z televízora u vás doma.
80 cm (32")
LED TV
DVB-T/T2/C
Rám tradičných televízorov ich obopína ako rám na fotografie. Náš výnimočne úzky rám je moderný a štíhly a vy si môžete vychutnať väčší obraz.
Televízor s modernými a prepracovanými líniami si zaslúži stojan, ktorý ho odlíši od priemeru. Preto dizajnéri televízorov v spoločnosti Philips vytvorili tento nový, jedinečný otvorený dizajn, ktorý elegantne zapadne do vášho interiéru.
Prirodzený obraz z každého zdroja vďaka technológii Digital Crystal Clear od spoločnosti Philips. Či už si chcete pozrieť obľúbenú telenovelu, správy, alebo sa s priateľmi podeliť o video – môžete si vychutnávať obraz s optimálnym kontrastom, farbou a ostrosťou.
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Svata
27/02/2019
Česká republika
Pěkně se vyjímá, má stálé barvy, ovladatelnost super
Jeden z nejoblíbenějších našich výrobků, obraz velmi kvalitní, ovládání pomocí ovladače super, zvuk čistý.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
vendis
10/07/2016
Česká republika
Spokojenost
Po stažení kanálů nelze měnit jejich pořadí, takže pozor při ukládání do "oblíbených" - musí se pracně vyhledávat kde který je, aby jejich pořadí odpovídalo zvyklosti uživatele na číselná tlačítka programů na ovladači
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PHT4200 Tenký LED televizor
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.