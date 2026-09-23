Tento produkt už nie je dostupný
349X7FJEW/00
Zdokonalený dizajn, panoramatické pohľady
Tento 34-palcový displej Philips UltraWide vás ohromí svojím krištáľovo čistým obrazom v rozlíšení 3440 x 1440 a žiarivými farbami. Jeho fascinujúca obrazovka UltraWide s nastaviteľnou výškou vám poskytne panoramatický pohľad na svet.
X Line
34 palcov (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
Rozhranie DisplayPort slúži na prepojenie počítača a monitora v digitálnej kvalite bez akejkoľvek konverzie. Má lepšie vlastnosti ako štandardný kábel DVI, podporuje káble s dĺžkou až 15 m a prenos údajov s rýchlosťou 10,8 Gb/s. Vďaka tomuto vysokému výkonu a nulovému oneskoreniu dosiahnete najrýchlejšie zobrazovanie a obnovovacie frekvencie – to všetko robí z rozhrania DisplayPort tú najlepšiu voľbu nielen na použitie v kancelárii alebo doma, ale aj na náročné hry a filmy, úpravu videí a mnoho ďalších činností. Súčasne zaručí vzájomnú kompatibilitu zariadení prostredníctvom rôznych adaptérov.
Vychutnajte si svieže farbené obrázky a čistý zvuk vďaka jednoduchému pripojeniu jedným káblom. Zariadenie pripravené na HDMI obsahuje všetok požadovaný hardvér, aby prijímalo vstup multimediálneho rozhrania s vysokým rozlíšením (HDMI). Kábel HDMI umožňuje vysokokvalitné plynulé signály digitálneho videa (rozlíšenie až 4K/UHD pri 60 Hz) a zvuku, ktoré sa spolu prenášajú cez jeden kábel z PC, alebo akéhokoľvek počtu AV zdrojov (vrátane koncových prijímačov, DVD prehrávačov, prijímačov A/V a videokamier).
Pár vysokokvalitných stereo reproduktorov zabudovaných do zobrazovacieho zariadenia. Môžu byť viditeľné pri ich nasmerovaní dopredu, alebo skryté po ich nasmerovaní nadol, nahor, dozadu atď. v závislosti od modelu a tvaru.
Hodnotenie
Polomer oblúka zakrivenia obrazovky v mm
Maximálne rozlíšenie poskytuje vstup HDMI alebo vstup DP.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
Rýchle nabíjanie vyhovuje štandardu USB BC 1.2
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všetky práva vyhradené. AMD, logo šípky AMD, AMD FreeSync™ a z toho odvodené kombinácie sú ochrannými známkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatné názvy použité v tejto publikácii slúžia iba na identifikačné účely a môžu byť ochrannými známkami patriacimi príslušným spoločnostiam.
NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976
sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931