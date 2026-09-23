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Business MonitorUltraWide LCD monitor s USB-C

40B1U5600/00

Viac než len dobre vybavený

Tento viacúčelový monitor Philips s USB-C umožňuje prehľadné zapojenie bez spleti káblov. Pomocou jediného kábla môžete sledovať plynulé video vo vysokom rozlíšení, prenášať dáta a nabíjať notebook. Držiak na slúchadlá posúva organizáciu káblov na novú úroveň.

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Viac než len dobre vybavený

  • Rad 5000

  • 40 (uhlopriečka 39.53" / 100.4 cm)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

Pripojte svoj notebook jedným káblom USB-C

Pripojte svoj notebook jedným káblom USB-C

Tento displej Philips je vybavený konektorom USB typu C s napájaním. Vďaka inteligentnej a flexibilnej správe napájania môžete priamo nabíjať kompatibilné zariadenie. Tenký, obojstranný konektor USB-C umožňuje jednoduché pripojenie pomocou jediného kábla. Môžete sledovať video vo vysokom rozlíšení a prenášať údaje mimoriadnou rýchlosťou, pričom súčasne napájate a nabíjate kompatibilné zariadenie.

Vstavaný prepínač KVM na jednoduché prepínanie medzi zdrojmi

Vstavaný prepínač KVM na jednoduché prepínanie medzi zdrojmi

Vďaka integrovanému prepínaču MultiClient KVM môžete ovládať dva samostatné počítače pomocou jednej zostavy monitora, klávesnice a myši. Praktické tlačidlo umožňuje rýchlo prepínať medzi zdrojmi. Je užitočné pri zostavách, ktoré vyžadujú výpočtový výkon dvoch počítačov, alebo pri zdieľaní jedného veľkého monitora na zobrazenie obsahu z dvoch rôznych počítačov.

Technológia IPS LED so širokým pozorovacím uhlom pre presný obraz a farby

Technológia IPS LED so širokým pozorovacím uhlom pre presný obraz a farby

Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje mimoriadne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, vďaka čomu možno displej sledovať takmer z akéhokoľvek uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN poskytujú displeje IPS pozoruhodne ostrý obraz so živými farbami, vďaka čomu sú ideálne nielen na prezeranie fotografií, sledovanie filmov a prehliadanie webu, ale aj na profesionálne použitie vyžadujúce presnosť farieb a konzistentný jas za každých okolností.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Slovné označenie/ochranná známka „IPS“ a súvisiace patenty na technológie patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Hodnota času odozvy sa rovná hodnote SmartResponse

  3. Oblasť NTSC založená na CIE 1976

  4. Oblasť sRGB na základe CIE1931

  5. Na prenos videa cez USB-C musí váš notebook/zariadenie podporovať režim USB-C DP Alt Mode

  6. Činnosti, ako je zdieľanie obrazovky či online streamovanie videa a zvuku cez internet, môžu ovplyvniť výkon vašej siete. Celkovú kvalitu zvuku a videa určuje váš hardvér, šírka pásma siete a jej výkon.

  7. Ak chcete využívať napájanie a nabíjanie cez USB-C, váš notebook/zariadenie musí podporovať štandardné špecifikácie napájania USB-C Power Delivery. Ďalšie podrobnosti nájdete v používateľskej príručke k notebooku alebo vám ich poskytne výrobca.

  8. Ak sa vám ethernetové pripojenie zdá pomalé, prejdite do ponuky OSD a vyberte USB 3.0 alebo vyššiu verziu, ktorá podporuje rýchlosť siete LAN až 1G.

  9. Napájanie cez USB-C tohto displeja dosahuje až 100 W (zvyčajne 96 W), pričom maximálny výkon napájania závisí od vášho zariadenia.

  10. Pri výpočte úspory nákladov na energiu vďaka funkcii PowerSensor sa nezohľadňuje USB ani napájanie.

  11. Hodnotenie EPEAT je platné iba tam, kde spoločnosť Philips produkt zaregistrovala. Stav registrácie vo vašej krajine nájdete na stránke https://www.epeat.net/.

  12. Monitor sa môže líšiť od obrázkov funkcií.