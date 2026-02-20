Prehľadávať výrazy

    Energy Label Europe F energetický štítok
    Ak chcete získať viac informácií, stiahnite si energetický štítok (PDF 915.0KB)

    QLED Full HD TV

    40PQS6901/12

    Celkové hodnotenie / 5
    Kompaktná obrazovka. Vyrovnaný rozpočet. Kvalita obrazu a zvuku, ktorá to myslí vážne. Vďaka funkcii Ambilight, ktorá presahuje rámec obrazovky, si doma alebo na cestách vychutnajte pohlcujúcejší zážitok zo sledovania všetkého obľúbeného obsahu Smart TV v rozlíšení Full HD.

    Zobraziť všetky výhody

    QLED Full HD TV

    • 100 cm (40")
    • Ambilight
    • Pixel Plus HD
    • HDR 10
    Malý, inteligentný a všestranný

    Vďaka elegantnému stojanu a úzkym rozmerom je tento inteligentný televízor dokonalým riešením do menšieho priestoru. Vďaka starostlivo premyslenému dizajnu ide o televízor, ktorý krásne zapadne kamkoľvek.

    Existujú obyčajné televízory. No potom sú tu televízory s funkciou Ambilight

    Vďaka integrovaným svetlám LED, ktoré reagujú na každú scénu, vás Ambilight vtiahne do sveta farieb. Filmy, šport, hudobné videá a hry prekročia hranice obrazovky a vtiahnu vás hlbšie do deja. Kto raz vyskúša, už nikdy nebude chcieť iný televízor bez tejto funkcie.

    FHD vylepšené technológiou Quantum Dot Color

    Živé farby. Ostré detaily. To je farebná brilantnosť technológie Quantum Dot. Pri každom neuveriteľnom okamihu, či už tmavom alebo svetlom, hranom alebo streamovanom, si môžete naplno vychutnať každý detail, scénu za scénou.

    Ostrosť a detaily s technológiou Pixel Plus Full HD.

    Ostrosť obrazu Pixel Plus. Vymedzené detaily pre menšiu obrazovku. Tento kompaktný QLED televízor s úplným vysokým rozlíšením a neuveriteľnou energickosťou ukazuje, že záleží na každom malom detaile.

    Farba a kontrast s rozlíšením HDR10 a HLG

    Jasnejšie farby. Živé tóny. Ostrosť je to najdôležitejšie pri najtmavších scénach aj pri najjasnejšom svetle. A na to je tu vysoký dynamický rozsah, ktorý ohromuje jasnejšími farbami a kontrastom.

    Dolby Audio pre ostrý a čistý zvuk

    Počúvajte. Zachyťte každý okamih. Vychutnajte si krištáľovo čistý zvuk Dolby Audio. Od dialógu po tanec a od akčných filmových momentov až po úžasné prírodné scény – čistejší zvuk môžete zažiť, nech ste kdekoľvek.

    Ľahšie vyhľadávanie obsahu vďaka Titan OS

    Platforma Philips Smart TV Titan OS prináša všetko, čo radi sledujete, a navyše rýchlo. Od samostatných dielov po celé seriály a od dokumentov až po drámy – všetko, čo chcete, je k dispozícii jediným stlačením tlačidla. Bez ohľadu na to, čo chcete sledovať, všetky najlepšie aplikácie na streamovanie môžete mať ľahko na dosah.

    Jednoduché pripojenie k inteligentným domácim sieťam

    Kompatibilita so štandardom Matter Smart Home znamená, že televízor môžete ovládať pomocou aplikácie Matter Smart Home, hlasom cez zariadenia s podporou asistenta Alexa alebo prostredníctvom inteligentných reproduktorov Google. Vďaka tomu môžete hlasom vyhľadať filmy a relácie, prijímať odporúčania a ešte oveľa viac.

    Ekodizajn – európske uvažovanie o dizajne

    Udržateľnosť sa snúbi so štýlom. Tento krásne spracovaný televízor je navrhnutý s ohľadom na životné prostredie, od diaľkového ovládača vyrobeného z recyklovaných plastov až po obaly s certifikáciou FSC a letáky vytlačené na recyklovanom papieri. Vďaka režimu Eco znížite spotrebu energie pri každom obsahu a nastaveniach jediným ťuknutím.

    Technické špecifikácie

    • Ambilight

      Ambilight - vlastnosti
      • Herný režim
      • Prispôsobujúce sa farbe steny
      • Hudba Ambilight
      • Režim osvetlenia obývacej izby
      • Animácia Ambilight FTI
      • Budík so simuláciou východu slnka
      • AmbiSleep
      Verzia Ambilight
      3-stranný

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      32  palec
      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      80  cm
      Displej
      Full HD QLED
      Rozlíšenie panela
      1920 x 1080
      Prirodzená obnovovacia frekvencia
      60  Hz
      Obrazový engine
      Pixel Plus HD
      Dokonalejšie zobrazenie
      • Crystal Clear
      • ECO
      • Hra
      • Domáce kino
      • Monitor
      • Osobné
      • Rozlíšenie Super Resolution
      • Dynamický kontrast

    • Vstupné rozlíšenie displeja

      Rozlíšenie, obnovovacia frekvencia
      576p – 50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 720p – 50 Hz/60 Hz, 1366 x 768 – 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Tuner/Príjem/Vysielanie

      Digitálna TV
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Indikátor sily signálu
      Áno
      Teletext
      1 000-stránkový Hypertext
      Podpora HEVC
      Áno

    • Smart TV

      Aplikácie SmartTV*
      • Netflix*
      • HBO
      • Aplikácia NFT*
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • Disney+
      • Kanál TITAN
      OS
      OS TITAN
      Veľkosť pamäte (flash)*
      8 GB

    • Funkcie Smart TV

      Interaktívny TV
      HbbTV
      Hlasový asistent*
      • Funguje s Alexa
      • Funguje so službou Google Home
      Zážitok Smart Home
      • MATTER
      • Control4
      Podpora TTS
      Áno

    • Multimediálne aplikácie

      Formáty prehrávania videa
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Formáty prehrávania hudby
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Podporované formáty titulkov
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Formáty prehrávania obrázkov
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Zvuk

      Audio
      2,0-kanálový
      Výstupný výkon (RMS)
      12W
      Konfigurácia reproduktorov
      2 x reproduktor s úplným rozsahom a výkonom 6 W
      Zvukový engine
      Základný zvukový motor
      Hlavný reproduktor
      Úplný rozsah s Bass Reflex (FR01A)

    • Pripojiteľnosť

      Počet pripojení HDMI
      3
      Funkcie HDMI
      • 1080i, 1080p (podporuje HDCP)
      • Audio Return Channel (HDMI 1)
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Prepojenie cez diaľkové ovládanie
      • Systémové ovládanie zvuku
      • Pohotovostný režim systému
      • Prehrávanie jedným dotykom
      Počet konektorov USB
      2
      Bezdrôtové pripojenie
      Wi-Fi 802.11n, 2 x 2, jednopásmové
      HDCP 2.3
      Áno na všetkých konektoroch HDMI
      HDMI ARC
      Áno, na HDMI1
      EasyLink 2,0
      • Externé nastavenie prostredníctvom používateľského rozhrania TV
      • HDMI-CEC pre TV/SB Philips

    • Podporované HDMI video funkcie

      HDR
      • HDR10
      • HLG

    • Energetická karta EÚ

      Energetická trieda pre SDR
      E
      Energetická trieda pre HDR
      F
      Pohotovostný režim pripojený k sieti
      2,0  W
      Použitá panelová technológia
      LED LCD

    • Príkon

      Napájanie zo siete
      AC 100 – 240 V, 50/60 Hz
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      menej ako 0,5 W
      Funkcie úspory energie
      • Časovač automatického vypnutia
      • Vypnutie obrazu (pre rádio)
      • Režim Eko
      • Svetelný snímač

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Dve batérie AAA
      • Sieťový napájací kábel
      • Diaľkové ovládanie
      • Podstavec na stôl
      • Stručná príručka spustenia
      • Bezpečnostné pokyny a právne ustanovenia

    • Dizajn

      Farby TV
      Plastový čierny nízky rám
      Konštrukcia stojana
      Plastová uhľovo sivá mydelnička

    • Rozmery

      Vzdialenosť medzi 2 stojanmi
      635  mm
      Kompatibilné s nástennými držiakmi
      100 x 200 mm
      Televízor bez stojana (Š x V x H)
      718,4 x 419 x 61,1 mm
      Televízor so stojanom (Š x V x H)
      718,4 x 446,5 x 197 mm
      Hmotnosť televízora bez stojana
      3,38 kg
      Hmotnosť televízora so stojanom
      3,45 kg

    • Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.
    • Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
    • Dostupnosť aplikácie Smart TV sa líši v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv
    • Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp
    • Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
    • Vyžaduje sa predplatné služby Netflix. Podlieha podmienkam, ktoré nájdete na adrese https://www.netflix.com
    • Služba Amazon Prime je dostupná vo vybraných jazykoch a krajinách.
    • Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá a obchodné značky spoločnosti Amazon.com, Inc. a jej dcérskych spoločností. Amazon Alexa je k dispozícii vo vybraných jazykoch a krajinách.
    • Tlačidlo mediálnych služieb obsahu Over-the-top na diaľkovom ovládači sa bude v jednotlivých krajinách líšiť. Pozrite si skutočný produkt v balení.
    • Asistent Google je k dispozícii v rôznych jazykoch a krajinách podľa typu produktu.
    • Rozsah služieb hlasového ovládania prostredníctvom televízora sa líši v závislosti od krajiny a jazyka. Najnovšie informácie získate od nášho oddelenia starostlivosti o zákazníkov.

