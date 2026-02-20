40PQS6901/12
Kompaktné rozmery
Kompaktná obrazovka. Vyrovnaný rozpočet. Kvalita obrazu a zvuku, ktorá to myslí vážne. Vďaka funkcii Ambilight, ktorá presahuje rámec obrazovky, si doma alebo na cestách vychutnajte pohlcujúcejší zážitok zo sledovania všetkého obľúbeného obsahu Smart TV v rozlíšení Full HD.Zobraziť všetky výhody
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Vďaka elegantnému stojanu a úzkym rozmerom je tento inteligentný televízor dokonalým riešením do menšieho priestoru. Vďaka starostlivo premyslenému dizajnu ide o televízor, ktorý krásne zapadne kamkoľvek.
Vďaka integrovaným svetlám LED, ktoré reagujú na každú scénu, vás Ambilight vtiahne do sveta farieb. Filmy, šport, hudobné videá a hry prekročia hranice obrazovky a vtiahnu vás hlbšie do deja. Kto raz vyskúša, už nikdy nebude chcieť iný televízor bez tejto funkcie.
Živé farby. Ostré detaily. To je farebná brilantnosť technológie Quantum Dot. Pri každom neuveriteľnom okamihu, či už tmavom alebo svetlom, hranom alebo streamovanom, si môžete naplno vychutnať každý detail, scénu za scénou.
Ostrosť obrazu Pixel Plus. Vymedzené detaily pre menšiu obrazovku. Tento kompaktný QLED televízor s úplným vysokým rozlíšením a neuveriteľnou energickosťou ukazuje, že záleží na každom malom detaile.
Jasnejšie farby. Živé tóny. Ostrosť je to najdôležitejšie pri najtmavších scénach aj pri najjasnejšom svetle. A na to je tu vysoký dynamický rozsah, ktorý ohromuje jasnejšími farbami a kontrastom.
Počúvajte. Zachyťte každý okamih. Vychutnajte si krištáľovo čistý zvuk Dolby Audio. Od dialógu po tanec a od akčných filmových momentov až po úžasné prírodné scény – čistejší zvuk môžete zažiť, nech ste kdekoľvek.
Platforma Philips Smart TV Titan OS prináša všetko, čo radi sledujete, a navyše rýchlo. Od samostatných dielov po celé seriály a od dokumentov až po drámy – všetko, čo chcete, je k dispozícii jediným stlačením tlačidla. Bez ohľadu na to, čo chcete sledovať, všetky najlepšie aplikácie na streamovanie môžete mať ľahko na dosah.
Kompatibilita so štandardom Matter Smart Home znamená, že televízor môžete ovládať pomocou aplikácie Matter Smart Home, hlasom cez zariadenia s podporou asistenta Alexa alebo prostredníctvom inteligentných reproduktorov Google. Vďaka tomu môžete hlasom vyhľadať filmy a relácie, prijímať odporúčania a ešte oveľa viac.
Udržateľnosť sa snúbi so štýlom. Tento krásne spracovaný televízor je navrhnutý s ohľadom na životné prostredie, od diaľkového ovládača vyrobeného z recyklovaných plastov až po obaly s certifikáciou FSC a letáky vytlačené na recyklovanom papieri. Vďaka režimu Eco znížite spotrebu energie pri každom obsahu a nastaveniach jediným ťuknutím.
