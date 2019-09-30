Tento produkt už nie je dostupný
43PFS4131/12
Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Oživte svoj domov štýlovým dizajnom televízora Philips série 4100 s funkciou Digital Crystal Clear. Vychutnajte si neprekonateľný zážitok zo zábavy vďaka obrazu v rozlíšení Full HD a čistému zvuku.
108 cm (43")
Full HD LED TV
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Elegantná. Prelomová. Ušľachtilá. Precízna. Taká je silueta ultra tenkých televízorov Philips. Záujem, ktorý tento štíhly kúsok vzbudí, určite nikoho neprekvapí, hlavne vďaka sofistikovanosti, ktorú vnesie aj do vašej domácnosti.
Tmavý, záhadný a neuveriteľne silný. Čierny stojan Philips tenký ako žiletka posúva váš televízor na novú úroveň. Pevná konštrukcia s mimoriadne štíhlym dizajnom znásobuje eleganciu a štýl vášho nového televízora. A nový pôsobivý postoj vyvoláva otázky, ako môže byť niečo také malé také funkčné.
V snahe dosiahnuť prirodzený obraz z každého zdroja vďaka technológii spoločnosť Philips vytvorila technológiu Digital Crystal Clear. Či už si chcete pozrieť obľúbenú reláciu, film, správy, alebo k vám na večer zavítalo zopár priateľov, môžete si vychutnávať obraz s optimálnym kontrastom, farbou a ostrosťou.
4.1
z 5
22
Recenzie
85%
Odporúča tento produkt
Čumák
30/09/2019
Česká republika
Jednoduché ovládání a nastavení parametrů
Rychlé nastavení a naladění programů zvolení oblíbených programů jednoduchý programový průvodce
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD
Leonardo
19/08/2017
Česká republika
Overený kupujúci
Nelze zatím najít chybu.
Potřeboval jsem další televizor, protože jsem byl upoután na lůžko. Vybral jsem jako vždy značku Philips, protože mne dosud nikdy nezklamala. Udělal jsem dobře. Doporučuji jako malý televizor do domácnosti.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PFS4131 Full HD Ultra Slim LED TV
jumr1
15/06/2017
Česká republika
Overený kupujúci
Doporučuji.
Ostatně , jako s dalšími výrobky,tak i s registrovaným TV jsem maximálně spokojen. Jako dlouholetý fanda fy.PHILIPS a jejích výrobků vřele tyto doporučuji potencionálním zájemcům o koupi. Jsou kvalitní, inovativní a vždy v duchu posledních poznatků techniky a světových trendů.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 43PFS4131 Ultratenký LED televizor Full HD
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.