Tento produkt už nie je dostupný
48PFK6989/12
Ultra tenký Smart LED televízor s rozlíšením Full HD
Inteligentný LED televízor zo série Philips 6900 s výnimočne tenkým rámom rezaným diamantom, ktorý si vás získa. Ale nie je to len krásny kúsok: je plný vynikajúcich funkcií napr. Ambilight, 3D, Skype™ a mnohých ďalších.
122 cm (48")
Full HD LED TV
Dvojjadrový procesor
DVB-T/C/S/S2
Prenášajte obraz zo smart zariadenia na obrazovku svojho televízora a podeľte sa oň s priateľmi a rodinou. Od fotografií, cez videá, hry a ďalší obsah – prenášajte všetko zo svojho smartfónu a tabletu na veľkú obrazovku pomocou jednoduchého príkazu.
Prekročte hranice tradičného vysielania. Inteligentný Smart TV značky Philips môžete použiť ako server a pripojiť naň iné televízory, ktoré používajú rovnakú sieť Wi-Fi. Po pripojení môžete zdieľať digitálne vysielanie TV a nahrávky medzi týmto a klientskym TV, všetko bez nových káblov a ďalších výdavkov na viaceré predplatné programov.
Nič neprekoná adrenalín, ktorý prinášajú hry, rýchle tempo športových prenosov alebo akčných filmov. Práve preto je tento televízor Philips vybavený technológiou 600 Hz Perfect Motion Rate, s ktorou si môžete vychutnať bezchybne plynulý obraz. A ak vám od vzrušenia poskočí srdce, obraz skákať určite nebude.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Mihai86
05/07/2015
România
TV superb
Un TV superb dar putin cam incurcat in meniu. Lipsa unor butoane esentiale pe telecomanda (OFF timer)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6900 series 48PFK6989 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6900 series 48PFK6989 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Aplikácia MyRemote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TV.
Ak máte záujem o aplikácie Smart TV, navštívte stránku www.philips.com/TV a zistite ponuku služieb vo vašej krajine
Ponuka Cloud TV závisí od dostupnosti v danej krajine a smerníc
Kompatibilita závisí od certifikácie Wi-Fi Miracast pre systém Android 4.2 alebo novší. Podrobnosti nájdete v dokumentácii k vášmu zariadeniu.
Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.
Kamera na televízor Philips (PTA317) sa predáva samostatne.
Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že u nich nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam. Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom do 6 rokov, keďže ich zrakový systém ešte nie je úplne vyvinutý.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.