Tento produkt už nie je dostupný
48PFT4101/12
Tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Oživte svoj domov štýlovým dizajnom televízora Philips série 4100 s funkciou Digital Crystal Clear. Vychutnajte si zážitok zo zábavy vďaka obrazu v rozlíšení Full HD s funkciou Perfect Motion Rate a čistému zvuku.
121 cm (48")
Full HD LED TV
DVB-T/T2/C
Elegantná. Prelomová. Ušľachtilá. Precízna. Taká je silueta ultra tenkých televízorov Philips. Záujem, ktorý tento štíhly kúsok vzbudí, určite nikoho neprekvapí, hlavne vďaka sofistikovanosti, ktorú vnesie aj do vašej domácnosti.
Tmavý, záhadný a neuveriteľne silný. Čierny stojan Philips tenký ako žiletka posúva váš televízor na novú úroveň. Pevná konštrukcia s mimoriadne štíhlym dizajnom znásobuje eleganciu a štýl vášho nového televízora. A nový pôsobivý postoj vyvoláva otázky, ako môže byť niečo také malé také funkčné.
V snahe dosiahnuť prirodzený obraz z každého zdroja vďaka technológii spoločnosť Philips vytvorila technológiu Digital Crystal Clear. Či už si chcete pozrieť obľúbenú reláciu, film, správy, alebo k vám na večer zavítalo zopár priateľov, môžete si vychutnávať obraz s optimálnym kontrastom, farbou a ostrosťou.
2.7
z 5
3
Recenzie
praha12
30/12/2017
Česká republika
Doporučuji zatím žádný problém.
Zatím žádné problémy televize je rychlá a pracuje jak má.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFT4101 Ultratenký LED televizor Full HD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFT4101 Ultratenký LED televizor Full HD
podpolanec
09/01/2017
Slovensko
Byt vyrobcom, tak tento TV by som v takomto stave stiahol z trhu
- strasne pomaly start TV zo standby rezimu, cca. 10s !!!!!! - a ked uz ako tak poblikavajuc nastartuje, trva dalsich 5s kym zacne reagovat dialkove ovladanie - takze ak vypnete televizoch s nastavenou vysokou hlasnostou, zapne sa Vam huciaci televizor, ktory nedokazete 5s stisit - velmi nekvalitny zvuk, o basoch sa neda hovorit, - teletext ma problem so Slovenčinou .... - niekedy sa TV pri napr. snahe o zmenu hlasitosti sam od seba restartuje, firmware mam samozrejme najnovsi
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PFT4101 Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 32PFT4101 Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Yusuf
10/01/2018
Česká republika
Neuveritelne pomala
Designove povedeny vyrobek, ktery ovsem zabit systemem , jeho odezvami a funkcemi.
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFT4101 Ultratenký LED televizor Full HD
Táto recenzia bola vytvorená pre 4000 series 40PFT4101 Ultratenký LED televizor Full HD
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.