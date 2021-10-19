Povzneste hranie hier na konzole na novú úroveň
Tento displej Momentum sa môže pýšiť zvukom legendárnych zvukových odborníkov Bowersa a Wilkinsa a prináša hranie hier na konzole na novej úrovni. Ponorte sa do výkonu tohto krásneho veľkého displeja. Vychutnajte si úžasnú hernú dokonalosť s optimálnym zvukom a obrazom.
Momentum
55" (139,7 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Šesť zvukových režimov na optimalizáciu hrania, prezerania alebo počúvania. Šport a preteky: pri hraní športových či pretekárskych hier sa preneste zvukom priamo na miesto a vychutnajte si realistický, verný zážitok. RPG a dobrodružstvo: ponorte sa do priestorného a atmosférického zvuku. Strieľačky a akcia: nechajte sa strhnúť pútavým a pôsobivým zvukom plným maximálneho vzrušenia a realizmu. Sledovanie filmu: vylepšite sprievodnú hudbu k filmom a preneste dokonalý zážitok filmových zvukov z kina k vám domov. Hudba: pôsobivo verný zvuk od spoločnosti Bowers & Wilkins, ktorý reprodukuje vystúpenie presne podľa zámeru umelca. Osobné: prístup do ponuky EQ, kde môžete prispôsobiť zvuk vašim špecifickým požiadavkám.
Vaše hranie je intenzívne a súťaživé. Vyžadujete displej s obrazom, ktorý je ultra plynulý a bez akéhokoľvek oneskorenia. Tento displej Philips vykresľuje obsah na obrazovke až 120-krát za sekundu, čo je výrazne rýchlejšie v porovnaní so štandardným displejom. Pri nižších rýchlostiach zobrazovania snímok sa môže zdať, že nepriateľ na obrazovke preskakuje z jedného miesta na druhé, a stáva sa z neho ťažší cieľ. S rýchlosťou zobrazovania snímok 120 Hz získate tie kritické chýbajúce snímky na obrazovke, vďaka ktorým sa bude pohyb nepriateľa zobrazovať mimoriadne plynule – dokonalé na presné zacielenie. Vďaka ultra nízkemu oneskoreniu vstupu a úplnej eliminácii trhania obrazu pri prekresľovaní bude tento displej Philips vaším dokonalým herným partnerom.
Vďaka displejom Philips s ultra vysokým rozlíšením a technológiou MultiView môžete pohodlným spôsobom využiť bohaté možnosti pripojenia. MultiView umožňuje duálne pripojenie a zobrazenie, vďaka čomu môžete naraz vedľa seba pracovať s viacerými zariadeniami, napríklad stolovým počítačom a notebookom, a veľmi ľahko vykonávať viacero komplexných úloh súčasne.
4.0
z 5
5
Recenzie
80%
Odporúča tento produkt
Tomasz Burcon
19/10/2021
Polska
Rewelacyjny stosunek ceny do jakości
Rozmiar ma znaczenie :-) Jestem bardzo zadowolony. Obrabiam zdjęcia. Pracowałem na dwóch monitorach FHD. Mimo, że TV jest większy od nich to mniej miejsca zajmuje na biurku. Mam narożne biuro na 16 piętrze bardzo jasne tez nie muszę przysłaniać żaluzji, bo monitor świeci tak samo mocno jak widok za oknem w słoneczny dzień. Duże znaczenie ma też szeroka paleta barw, która pokrywa całą przestrzeń RGB. Już nie muszę kupować głośników, bo w budowane grają czysto i głośno. Zlety: 1. duża jasność, 2. szeroka paleta barw, 3. czysty i głośny dźwięk, 4. pilot w zestawie umożliwia wygodne oglądanie filmów, 5. możliwość wyświetlania obrazu z dwóch źródeł... może przydało by się z czterech, bo wtedy działają skróty klawiszowe do łatwego przemieszczania okien, 6. rozmiar :-) Drobne rzeczy do poprawy to: 1. szybkość regulacji parametrów pilotem, bo długo trzeba czekać na np. zwiększenie lub zmniejszenie głośności lub jasności, 2. podczas odtwarzania materiału z telefonu Samsung przez USB-C w rozdzielczości 4K z yt obraz jest mniej płynny niż w telefonie - to największa wada jeśli chcesz oglądać w ten sposób, 3. przyciemnione brzegi ekranu po bokach ale nie jest to dla mnie wada, która wpływa w jakikolwiek sposób na użytkowanie. Monitor kupiłem jako używany z 1,5 roczną gwarancją za 1/2 ceny co spowodowało, że stał się jeszcze bardziej atrakcyjny.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Dátum použitia 2021-09-19
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Dátum použitia 2021-09-19
Marcusos
21/11/2020
Polska
Overený kupujúci
Monitor i telewizor
Monitora używam od miesiąca do pracy w domu. Powierzchnia pulpitu cztery razy większa niż na laptopie - nie trzeba wygrzebywać otwartych okien spod stosu innych. Początkowo monitor wydaje się zbyt duży, ale można się przyzwyczaić - i ruszać głową zamiast samymi oczami :). To akurat zaleta. Po pracy oglądam na nim filmy po podłączeniu boxa IP TV (Netflix itp).
Výhody
Duża powierzchnia pulpitu i monotora.
Nevýhody
Jasność ekranu ustawiam na minimum przy pracy na komputerze w pochmurny dzień
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Dátum použitia 2019-10-21
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Dátum použitia 2019-10-21
IzaK02
25/04/2022
Slovenija
Review Phillips Momentum
Philips Momentum je glede na svojo velikost morda videti kot televizija, vendar je 4K monitor z 120Hz. Vključuje svojo tehnologijo Ambiglow, ki uporablja niz LED diod vzdolž vrha in ob straneh zadnje plošče. Lahko je 3 ali 1 stransko. Osebno preferiram Ambiglow, ne samo zaradi estetike, vendar vam omogoča, da osvetlite steno za monitorjem z eno barvo ali barvo, ki se odzove na slike na zaslonu. To je zanimiva funkcija, ki bi lahko pomagala pri utrujenosti oči med gledanjem svetlega zaslona v temni sobi. Monitor ima majhen, lahek, črn daljinski upravljalnik, ki večino časa deluje v redu in je z njim enostavno upravljati. Dobra lastnost so se mi zdeli tudi različni možni nagibi monitorja, kjer si si lahko prilagajal kot. Ah ja, soundbar. Philips Momentum ima soundbar Bowers & Wilkins. B&W eno izmed najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih imen na področju vrhunskega zvoka. Oddaja zvok veliko boljši kot kateri koli drug monitor. Zdelo se mi je, da mi je »Gledanje filmov« najbolj prijetno za moje uho in to nastavitev sem uporabljala za vse. Meniji Momentuma so tako kategorije menija za stvari, kot so Ambiglow, Nastavitve iger in Slika, so navedene na levi strani in če izberete eno, se na desni odprejo podkategorije. Navigacija (predvsem z daljinskim upravljalnikom) je enostavna. Igranje je tisto, kjer Philips Momentum resnično sije. Prikazane so bile lepe, živahne in kontrastne barve. V igrah, kot je na primer Call of Duty in CSGO, kjer je odzivni čas in natančnost izjemnega pomena, se je Momentum dobro izkazal, saj ima izjemen odzivni čas za igralno izkušnjo, ter tekočo sliko in gibanje. Zdi se mi super tudi za gledanje filmov, Youtuba, streamov na Twichu,... Glede na velikost ekrana, ki je 55inchov (139,7cm) me je presenetila čistost slike. Jaz sem monitor izkusila tako na računalniku, kot na PS4. Vsakdo, ki bo nanj priključil svoj računalnik, bo v izkušnji zelo užival. Če je vaš računalnik vaša glavna naprava in so konzole občasna razvajanja, je ta monitor odločitev, za katero mislim, da je ne boste obžalovali.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Dátum použitia 2022-03-25
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Dátum použitia 2022-03-25
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
Na dosiahnutie najlepšieho výstupného výkonu vždy dbajte na to, aby bola vaša grafická karta schopná dosiahnuť maximálne rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu tohto monitora Philips.
Pokrytie BT. 709/DCI-P3 založené na priestore farieb CIE 1976
NTSC oblasť založená na farebnom priestore CIE 1976
sRGB oblasť založená na farebnom priestore CIE 1931
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Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.