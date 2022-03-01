55PUT6401/12
Mimoriadne tenký LED TV s rozlíšením 4K so systémom Android TV
V televízore Philips série 6400 sa dizajn snúbi s výkonom. Obraz na minimalistickom stojane ožije v rozlíšení 4K Ultra HD a v kvalite Pixel Plus Ultra HD. Vďaka službe Android TV sú vaše možnosti zábavy nekonečné.
139 cm (55")
LED televízor s rozlíšením 4K Ultra HD
Štvorjad. procesor, rozšír. 8 GB pamäť
DVB-T/T2/C
Každé umelecké dielo potrebuje stojan. Rovnako ako všetky veľdiela, aj náš nový TV Philips si zaslúži byť náležite vystavený. Tieto štíhle štýlové stojany v hliníkovej farbe boli vyvinuté našimi vývojármi a skvele podčiarkujú ľahkosť a štíhlu konštrukciu tejto výnimočnej série televízorov.
Štvorjadrový procesor značky Philips spolu s výkonným systémom Android prinášajú vzrušujúci herný zážitok. So systémom Android vo vašom televízore môžete surfovať po internete, spúšťať aplikácie a prehrávať videá spôsobom, ktorý je super rýchly, intuitívny a zábavný.
Hranie hier v cloude ponúka bohatý katalóg hier pre všetky vekové skupiny, preferencie a miery vyspelosti hráča. Stačí si vybrať hru a zahrať si ju priamo na TV!
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
2.8
z 5
4
Recenzie
Kasidi88
01/03/2022
България
Overený kupujúci
Отличен
Подарих OneBlade за Коледа на съпруга си. Мога да кажа, че е изключително доволен както и аз. Вече е бръсне с удоволствие и желание. Няма ги обривите и пъпките както след бръснене с други самобръсначки. Всичко от което може да има нужда един мъж, за да бъде винаги гладко и безболезнено избръснат.
Výhody
Бръсне перфектно
Nevýhody
няма
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 43PUT6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™
Dátum použitia 2021-03-01
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 43PUT6401 4K ултратънък телевизор, работещ с Android TV™
Dátum použitia 2021-03-01
Marek78
22/05/2017
Polska
Overený kupujúci
Podliczając plusy i minusy polecam.
Po miesiącu użytkowania, mogę powiedzieć że telewizor wart jest uwagi. Plusy: android Tv , obraz żyleta, ambilight, szkoda, że tylko obejmuje lewą i prawą stronę, łatwość obsługi, w ciągu miesiąca telewizor nie zawiesił się ani jeden raz . Minusy : Android Tv wciąż wiele programów nie ma w google store ( co prawda można to obejść instalując z nieoficjalnych źródeł) ARC raz działa a raz nie (czysta loteria) i na koniec jakość wykonania pozostawia wiele do życzenia, w miejscach gdzie obudowa jest skręcana plastik nienaturalnie powyginany jakby ktoś przykręcał te śrubki na siłę.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 43PUT6401 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 43PUT6401 Telewizor 4K Ultra Slim z systemem Android TV™
Satn27
17/04/2017
România
Misa blocat in logo la deschidere nu mise mai porneste in tv
am cumparat doua si amandoua misau stricat prmul se deschidea si ramanea pornit 30 de secunde dupa se repornea si al doilea misa blocat in logo la deschidere nu sunt bune de nimic astept raspuns
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 43PUT6401 Televizor ultrasubţire 4K dotat cu Android TV™
Táto recenzia bola vytvorená pre 6000 series 43PUT6401 Televizor ultrasubţire 4K dotat cu Android TV™
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Ponuka aplikácie pre Android sa líši pre každú krajinu. Podrobnosti nájdete v najbližšom obchode Google Play Store.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
Funkčnosť služby Google Cast podlieha aplikáciám Google Cast Ready a použitým zariadeniam. Bližšie informácie nájdete na stránke produktov služby Google Cast.
Aplikácia Philips TV Remote a príslušné funkcie sa líšia v závislosti od modelu televízora, operátora a krajiny, ako aj od modelu a operačného systému inteligentných zariadení. Podrobnosti nájdete na adrese: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuky aplikácie Smart TV sa líšia v závislosti od modelu televízora a krajiny. Bližšie informácie nájdete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Nahrávanie na zariadenie USB podporujú len digitálne kanály. Nahrávanie môže byť obmedzené funkciou ochrany pred kopírovaním (CI+). Môžu platiť obmedzenia pre konkrétne krajiny a kanály.
Upozorňujeme, že aplikácie Amazon nemusia byť vo vašej krajine dostupné. (Aplikácie Amazon fungujú iba v Spojenom kráľovstve, Nemecku a Rakúsku.)