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5FF2CMI/00
Každý obrázok rozpráva vlastný príbeh
Zobrazujte digitálne fotografie v rovnakej kvalite a bohatých farbách ako pri profesionálne vytlačených fotografiách! Fotografický rámik Philips 5FF2CMI, najjednoduchší spôsob zobrazovania digitálnych fotografií bez PC, doplní výzdobu vašej domácnosti svojím elegantným a štýlovým dizajnom.
14,2 cm (5,6") LCD
14,2 cm (5,6”) obl. zobr.
Flexibilné režimy zobrazovania vám dávajú slobodu zobraziť fotografie po jednom obrázku, v režime miniatúr pre rýchle a jednoduché vyhľadávanie alebo vytvoriť prezentáciu slideshow vašich najcennejších fotografií.
Je to efekt prezentácie - zobrazenie fotografií vo forme koláže, pri ktorom sa automaticky a náhodne spolu zostavujú rôzne fotografie, aby nevznikali nepekné okraje, ktoré sa zvyknú objavovať pri fotografiách menších ako veľkosť obrazovky.
Plnofarebný displej vyzdvihuje to najlepšie vo vašich fotografiách spolu so sýtymi realistickými farbami tak, že zobrazuje rovnaký plný rozsah farieb, ktoré sa nachádzajú na profesionálne vytlačených fotografiách.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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