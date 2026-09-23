VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Nákres strany s konektormi
  • Primárny obrázok
  • Nákres strany s konektormi
  • Primárny obrázok

Tento produkt už nie je dostupný

PhotoFrame

5FF2CMI/00

Každý obrázok rozpráva vlastný príbeh

Zobrazujte digitálne fotografie v rovnakej kvalite a bohatých farbách ako pri profesionálne vytlačených fotografiách! Fotografický rámik Philips 5FF2CMI, najjednoduchší spôsob zobrazovania digitálnych fotografií bez PC, doplní výzdobu vašej domácnosti svojím elegantným a štýlovým dizajnom.

Zobraziť všetky výhody

Každý obrázok rozpráva vlastný príbeh

  • 14,2 cm (5,6") LCD

  • 14,2 cm (5,6”) obl. zobr.

Prehranie prezentácie, jednej fotografie, miniatúry alebo zobrazenie hodín

Flexibilné režimy zobrazovania vám dávajú slobodu zobraziť fotografie po jednom obrázku, v režime miniatúr pre rýchle a jednoduché vyhľadávanie alebo vytvoriť prezentáciu slideshow vašich najcennejších fotografií.

Zabávajte sa s kolážami: zobrazte niekoľko fotografií v jednom zobrazení

Je to efekt prezentácie - zobrazenie fotografií vo forme koláže, pri ktorom sa automaticky a náhodne spolu zostavujú rôzne fotografie, aby nevznikali nepekné okraje, ktoré sa zvyknú objavovať pri fotografiách menších ako veľkosť obrazovky.

Dokonalé digitálne farby pre bohaté a nádherné zobrazovanie fotografií

Plnofarebný displej vyzdvihuje to najlepšie vo vašich fotografiách spolu so sýtymi realistickými farbami tak, že zobrazuje rovnaký plný rozsah farieb, ktoré sa nachádzajú na profesionálne vytlačených fotografiách.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky