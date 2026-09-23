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AC4158/00
Vždy zdravý vzduch
HEPA filter s aktívnym uhlím zachytáva ultra jemné častice, alergény, baktérie, vírusy a tiež široké spektrum škodlivých plynov vrátane formaldehydu. Tento vysoko výkonný filter bol vyvinutý v spolupráci s expertmi z Nemecka.
Odstraňuje častice UFP až do 0,02 um
*V kombinácii s filtrom HEPA dokáže filter Multi-care odfiltrovať ultra jemné častice s veľkosťou >20 nanometrov vrátane baktérií, prachu, alergénov a niektorých vírusov. Podľa publikácií Svetovej zdravotníckej organizácie majú vírusy vtáčej chrípky, ľudskej chrípky a baktérie legionelózy veľkosť nad 20 nanometrov.
Upozornenie na ochranu zdravého vzduchu vás ihneď upozorní, keď je čas vymeniť filter. Keď je jeden z filtrov takmer plný a musí sa vyčistiť alebo vymeniť, upozornenie na ochranu zdravého vzduchu vám pripomenie jeho výmenu alebo vyčistenie.
Zámok na ochranu zdravého vzduchu zaručí vždy čerstvý vzduch. Vypne čistič vzduchu, ak nemožno zaručiť zdravý vzduch. Ak daný filter nie je rýchlo vymenený, zámok na ochranu zdravého vzduchu vypne a uzamkne zariadenie, aby nedošlo k sekundárnej kontaminácii kvôli znečistenému filtru. Zaručujeme vám vždy zdravý vzduch.
Hodnotenie
Podľa správy o vyhodnotení mikrobiologického rizika z roku 2008, ktorú vykonala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), sú vírusy vtáčej chrípky, vírusy ľudskej chrípky, baktérie Legionella, vírusy hepatitídy a koronavírus SARS väčšie ako 0,02 mikróna.