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Tento produkt už nie je dostupný

dokovací reproduktor s funkciou Bluetooth®

AD385/12

Vychutnajte si hudbu zo zariadenia iPhone 5 bezdrôtovo

Reproduktor s dokovacou stanicou AD385 môžete položiť na stôl alebo kdekoľvek inde – vždy z neho bude znieť krištáľovo čistý zvuk, ktorý zaplní celú miestnosť. Je kompatibilný s telefónom iPhone 5 a s najnovšími modelmi prehrávačov iPod cez konektor Lightning, podporuje pripojenie Bluetooth a obsahuje nabíjateľnú batériu na prehrávanie aj bez napájania.

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s týmto reproduktorom s dokovacou stanicou

Vychutnajte si hudbu zo zariadenia iPhone 5 bezdrôtovo

  • Bluetooth®

  • s konektorom Lightning

  • pre iPod/iPhone

  • 8 W nabíjateľná batéria

Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje priame prehrávanie súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Technické špecifikácie

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