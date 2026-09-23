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AD385/12
Vychutnajte si hudbu zo zariadenia iPhone 5 bezdrôtovo
Reproduktor s dokovacou stanicou AD385 môžete položiť na stôl alebo kdekoľvek inde – vždy z neho bude znieť krištáľovo čistý zvuk, ktorý zaplní celú miestnosť. Je kompatibilný s telefónom iPhone 5 a s najnovšími modelmi prehrávačov iPod cez konektor Lightning, podporuje pripojenie Bluetooth a obsahuje nabíjateľnú batériu na prehrávanie aj bez napájania.
Bluetooth®
s konektorom Lightning
pre iPod/iPhone
8 W nabíjateľná batéria
Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje priame prehrávanie súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.
Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.
Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.
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