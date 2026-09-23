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Prenosné rádio

AE6790/00

Digitálne rádio na cesty

Super kompaktné vreckové digitálne rádio s 20 predvoľbami a automatickým ladením.

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s 20 predvolenými stanicami rádia

Digitálne rádio na cesty

  • Digitálne ladenie FM/MW

  • 20 predvolieb

  • Stereoslúchadlá

  • Napájané z batérií

Vstavaná funkcia hodín

Vstavané hodiny uchovávajú presný čas. Keď je rádio vypnuté, pre vyššie pohodlie sa zobrazia hodiny.

Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Vrecková veľkosť na prenosné používanie

0

Technické špecifikácie

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