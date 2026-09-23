Tento produkt už nie je dostupný
AE6790/00
Digitálne rádio na cesty
Super kompaktné vreckové digitálne rádio s 20 predvoľbami a automatickým ladením.
Digitálne ladenie FM/MW
20 predvolieb
Stereoslúchadlá
Napájané z batérií
Vstavané hodiny uchovávajú presný čas. Keď je rádio vypnuté, pre vyššie pohodlie sa zobrazia hodiny.
Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.
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