AIS6020/70
Jednotka v žehlení
Integrovaná viacuhlová doska
Technológia OptimalTEMP
Tlačidlá ovládané nohou
Výkonná intenzita pary 45 g/min
Odstránených až 99,9 % baktérií*
Viacuhlovú žehliacu dosku je možné zúžiť do ľubovoľnej polohy, aby sa vám pohodlne žehlilo. Do horizontálnej polohy na žehlenie najnáročnejších tkanín a do vertikálnej polohy pri naparovaní jemných odevov.
Výkonný motor generuje intenzitu pary až 45 g/min na vyrovnanie tvrdých záhybov a špicatá špička žehličky pomáha dosiahnuť presné výsledky.
Technológia OptimalTEMP zabraňuje spáleniu žehliteľných tkanín, takže môžete bez problémov žehliť všetko od džínsov až po hodváb.
Hodnotenie
Testované inštitútom tretej strany na prítomnosť baktérií E. coli, S. aureus, C. albicans a roztočov na bavlne pri naparovaní 10 sekúnd.
V porovnaní s našimi naparovacími žehličkami Philips.
V porovnaní s naparovacími žehličkami, podľa spotrebiteľov, test umiestnenia produktu, október 2022.