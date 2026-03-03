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  • Jeden systém. Efektívny a bezproblémový.
  • Jeden systém. Efektívny a bezproblémový.
  • Jeden systém. Efektívny a bezproblémový.
  • Jeden systém. Efektívny a bezproblémový.
  • Jeden systém. Efektívny a bezproblémový.
  • Jeden systém. Efektívny a bezproblémový.
  • Jeden systém. Efektívny a bezproblémový.
  • Jeden systém. Efektívny a bezproblémový.
  • Jeden systém. Efektívny a bezproblémový.
  • Jeden systém. Efektívny a bezproblémový.
  • Jeden systém. Efektívny a bezproblémový.
  • Jeden systém. Efektívny a bezproblémový.

Multifunkčný žehliaci systémAll-in-One série 6000

AIS6020/70

Jeden systém. Efektívny a bezproblémový.
Philips All-in-One série 6000 je inteligentným riešením, vďaka ktorému budete vždy vyzerať čo najlepšie. Elegantná kombinácia žehličky, naparovača a žehliacej dosky 3 v 1 vám pomôže rýchlo odstrániť záhyby z odevov v akejkoľvek vertikálnej, horizontálnej alebo naklonenej polohe.
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Jednotka v žehlení

Väčšia univerzálnosť, výkon a pohodlie**

Jeden systém. Efektívny a bezproblémový.

  • Integrovaná viacuhlová doska

  • Technológia OptimalTEMP

  • Tlačidlá ovládané nohou

  • Výkonná intenzita pary 45 g/min

  • Odstránených až 99,9 % baktérií*

Integrovaná viacuhlová nastaviteľná žehliaca doska

Integrovaná viacuhlová nastaviteľná žehliaca doska

Viacuhlovú žehliacu dosku je možné zúžiť do ľubovoľnej polohy, aby sa vám pohodlne žehlilo. Do horizontálnej polohy na žehlenie najnáročnejších tkanín a do vertikálnej polohy pri naparovaní jemných odevov.

Výkonný motor na jednoduché zmenšenie aj náročnejších záhybov

Výkonný motor na jednoduché zmenšenie aj náročnejších záhybov

Výkonný motor generuje intenzitu pary až 45 g/min na vyrovnanie tvrdých záhybov a špicatá špička žehličky pomáha dosiahnuť presné výsledky.

OptimalTEMP, záruka vyžehlenia bez spálenín na akejkoľvek tkanine na žehlenie

OptimalTEMP, záruka vyžehlenia bez spálenín na akejkoľvek tkanine na žehlenie

Technológia OptimalTEMP zabraňuje spáleniu žehliteľných tkanín, takže môžete bez problémov žehliť všetko od džínsov až po hodváb.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované inštitútom tretej strany na prítomnosť baktérií E. coli, S. aureus, C. albicans a roztočov na bavlne pri naparovaní 10 sekúnd.

  2. V porovnaní s našimi naparovacími žehličkami Philips.

  3. V porovnaní s naparovacími žehličkami, podľa spotrebiteľov, test umiestnenia produktu, október 2022.