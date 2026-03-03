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Nové

Žehliace systémy All-in-OneAll-in-One série 6000

AIS6030/80

Jeden systém. Efektívne a bez starostí.
Philips All-in-One série 6000 je inteligentným riešením, vďaka ktorému budete vždy vyzerať čo najlepšie. Elegantná kombinácia žehličky, naparovača a žehliacej dosky 3 v 1 vám pomôže rýchlo odstrániť záhyby z odevov v akejkoľvek vertikálnej, horizontálnej alebo naklonenej polohe.
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Jednotka v žehlení

Viac všestrannosti, výkonu a pohodlia**

Jeden systém. Efektívne a bez starostí.

  • Integrovaná polohovateľná žehliaca doska

  • Technológia OptimalTEMP

  • Tlačidlá ovládané nohou

  • 2 nastavenia pary, až 45 g/min pary

  • Odstránených až 99,9 % baktérií*

Integrovaná viacuhlová nastaviteľná žehliaca doska

Integrovaná viacuhlová nastaviteľná žehliaca doska

Viacuhlovú žehliacu dosku je možné zúžiť do ľubovoľnej polohy, aby sa vám pohodlne žehlilo. Do horizontálnej polohy na žehlenie najnáročnejších tkanín a do vertikálnej polohy pri naparovaní jemných odevov.

Výkonný motor na jednoduché vyhladenie aj odolných záhybov

Výkonný motor na jednoduché vyhladenie aj odolných záhybov

Výkonný motor vytvára až 45 g/min pary na vyhladenie odolných záhybov a špička žehličky pomáha dosiahnuť presné výsledky. Vyhlaďte aj tie najodolnejšie záhyby vďaka parnému rázu až 150 g/min.

OptimalTEMP, záruka vyžehlenia bez spálenín na akejkoľvek tkanine na žehlenie

OptimalTEMP, záruka vyžehlenia bez spálenín na akejkoľvek tkanine na žehlenie

Technológia OptimalTEMP zabraňuje spáleniu žehliteľných tkanín, takže môžete bez problémov žehliť všetko od džínsov až po hodváb.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované inštitútom tretej strany na prítomnosť baktérií E. coli, S. aureus, C. albicans a roztočov na bavlne pri naparovaní 10 sekúnd.

  2. V porovnaní s našimi naparovacími žehličkami Philips.

  3. v porovnaní so žehličkami, podľa spotrebiteľov, test umiestnenia produktu, október 2022

  4. Výkon pary All-in-one v režime MAX v porovnaní so žehličkami Philips v režime MAX