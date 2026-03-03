Nové
AIS6030/80
Jednotka v žehlení
Integrovaná polohovateľná žehliaca doska
Technológia OptimalTEMP
Tlačidlá ovládané nohou
2 nastavenia pary, až 45 g/min pary
Odstránených až 99,9 % baktérií*
Viacuhlovú žehliacu dosku je možné zúžiť do ľubovoľnej polohy, aby sa vám pohodlne žehlilo. Do horizontálnej polohy na žehlenie najnáročnejších tkanín a do vertikálnej polohy pri naparovaní jemných odevov.
Výkonný motor vytvára až 45 g/min pary na vyhladenie odolných záhybov a špička žehličky pomáha dosiahnuť presné výsledky. Vyhlaďte aj tie najodolnejšie záhyby vďaka parnému rázu až 150 g/min.
Technológia OptimalTEMP zabraňuje spáleniu žehliteľných tkanín, takže môžete bez problémov žehliť všetko od džínsov až po hodváb.
Hodnotenie
Testované inštitútom tretej strany na prítomnosť baktérií E. coli, S. aureus, C. albicans a roztočov na bavlne pri naparovaní 10 sekúnd.
V porovnaní s našimi naparovacími žehličkami Philips.
v porovnaní so žehličkami, podľa spotrebiteľov, test umiestnenia produktu, október 2022
Výkon pary All-in-one v režime MAX v porovnaní so žehličkami Philips v režime MAX