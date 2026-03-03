AIS8540/60
Jednotka v žehlení
Viacuhlová doska,
Technológia dvojitého ohrevu
Technológia OptimalTEMP
Ergonomická hlavica Iron+
Integrovanú viacuhlovú dosku možno zúžiť a otočiť do ľubovoľnej polohy na flexibilné a pohodlné používanie. Na horizontálne žehlenie najnáročnejších tkanín alebo vertikálne žehlenie najjemnejších odevov. A všetkého medzi tým.
Technológia dvojitého ohrevu umožňuje tvorbu silného prúdu prenikajúcej pary, ktorá odstraňuje záhyby účinnejšie ako naparovacia žehlička** a zaručuje, že vaše oblečenie bude vyzerať čo najlepšie.
Ergonomická hlavica Iron+ s polovičnou hmotnosťou bežnej naparovacej žehličky*** zaistí pohodlné žehlenie oblečenia.
Hodnotenie
testované inštitútom tretej strany na prítomnosť baktérií E. coli , S. Aureus a C. Albicans a roztočov na bavlne pri naparovaní 10 sekúnd
v porovnaní s našimi naparovacími žehličkami Philips
v porovnaní s naparovacími žehličkami, podľa spotrebiteľov, test umiestnenia produktu, október 2022