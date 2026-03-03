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  • Prepracované žehlenie
  • Prepracované žehlenie

Multifunkčný žehliaci systémAll-in-One série 8500

AIS8540/60

Prepracované žehlenie
Séria Philips All-in-One 8500 predstavuje riešenie, ktoré mení pravidlá hry, aby ste vyzerali čo najlepšie. Kombinácia pohodlného naparovania a žehlenia poskytuje jednoduchú manipuláciu a silný výkon. Všestranné riešenie, ktoré udrží záhyby na uzde.
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Jednotka v žehlení

Väčšia všestrannosť, výkon a pohodlie**

Prepracované žehlenie

  • Viacuhlová doska,

  • Technológia dvojitého ohrevu

  • Technológia OptimalTEMP

  • Ergonomická hlavica Iron+

Integrovaná viacuhlová doska na flexibilné pohodlie

Integrovaná viacuhlová doska na flexibilné pohodlie

Integrovanú viacuhlovú dosku možno zúžiť a otočiť do ľubovoľnej polohy na flexibilné a pohodlné používanie. Na horizontálne žehlenie najnáročnejších tkanín alebo vertikálne žehlenie najjemnejších odevov. A všetkého medzi tým.

Technológia dvojitého ohrevu s lepším výkonom v porovnaní s napar. žehličkou**

Technológia dvojitého ohrevu s lepším výkonom v porovnaní s napar. žehličkou**

Technológia dvojitého ohrevu umožňuje tvorbu silného prúdu prenikajúcej pary, ktorá odstraňuje záhyby účinnejšie ako naparovacia žehlička** a zaručuje, že vaše oblečenie bude vyzerať čo najlepšie.

Ergonomická hlavica Iron+ umožňuje jednoduché žehlenie

Ergonomická hlavica Iron+ umožňuje jednoduché žehlenie

Ergonomická hlavica Iron+ s polovičnou hmotnosťou bežnej naparovacej žehličky*** zaistí pohodlné žehlenie oblečenia.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. testované inštitútom tretej strany na prítomnosť baktérií E. coli , S. Aureus a C. Albicans a roztočov na bavlne pri naparovaní 10 sekúnd

  2. v porovnaní s našimi naparovacími žehličkami Philips

  3. v porovnaní s naparovacími žehličkami, podľa spotrebiteľov, test umiestnenia produktu, október 2022