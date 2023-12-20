VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Prepracované žehlenie
  • Prepracované žehlenie
  • Prepracované žehlenie
  • Prepracované žehlenie
  • Prepracované žehlenie
  • Prepracované žehlenie
  • Prepracované žehlenie
  • Prepracované žehlenie
  • Prepracované žehlenie
  • Prepracované žehlenie
  • Prepracované žehlenie
  • Prepracované žehlenie
  • Prepracované žehlenie
  • Prepracované žehlenie
  • Prepracované žehlenie
  • Prepracované žehlenie

Multifunkčný žehliaci systémAll-in-One série 8500

AIS8540

4.8
| (17) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Prepracované žehlenie
Séria Philips All-in-One 8500 predstavuje riešenie, ktoré mení pravidlá hry, aby ste vyzerali čo najlepšie. Kombinácia pohodlného naparovania a žehlenia poskytuje jednoduchú manipuláciu a silný výkon. Všestranné riešenie, ktoré udrží záhyby na uzde.
Zobraziť všetky výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Jednotka v žehlení

Väčšia všestrannosť, výkon a pohodlie**

Prepracované žehlenie

  • Viacuhlová doska,

  • Technológia dvojitého ohrevu

  • Technológia OptimalTEMP

  • Ergonomická hlavica Iron+

Integrovaná viacuhlová doska na flexibilné pohodlie

Integrovaná viacuhlová doska na flexibilné pohodlie

Integrovanú viacuhlovú dosku možno zúžiť a otočiť do ľubovoľnej polohy na flexibilné a pohodlné používanie. Na horizontálne žehlenie najnáročnejších tkanín alebo vertikálne žehlenie najjemnejších odevov. A všetkého medzi tým.

Technológia dvojitého ohrevu s lepším výkonom v porovnaní s napar. žehličkou**

Technológia dvojitého ohrevu s lepším výkonom v porovnaní s napar. žehličkou**

Technológia dvojitého ohrevu umožňuje tvorbu silného prúdu prenikajúcej pary, ktorá odstraňuje záhyby účinnejšie ako naparovacia žehlička** a zaručuje, že vaše oblečenie bude vyzerať čo najlepšie.

Ergonomická hlavica Iron+ umožňuje jednoduché žehlenie

Ergonomická hlavica Iron+ umožňuje jednoduché žehlenie

Ergonomická hlavica Iron+ s polovičnou hmotnosťou bežnej naparovacej žehličky*** zaistí pohodlné žehlenie oblečenia.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.8

z 5

17

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2

20/12/2023

Česká republika

Česká republika

Šikovný pomocník při žehlení

All-in-One žehlící systém mě překvapil svým výkonem a snadným používáním. Je poměrně skladný a nezabírá moc místa. Žehlící hlavice je hezky lehká a snadno se s ní zachází. Oceňuji i tři režimy množství páry, které se dají nastavit podle potřeby. Fajn je také nastavitelnost výšky a polohy prkna, díky které se dá žehlit jak přímo na prkně, tak také na zavěšeném ramínku. Je vhodný jak na žehlení jemného materiálu, tak pevné džínoviny.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

17/12/2023

Česká republika

Česká republika

Praktická žehlička

Žehlicí systém se jednoduše skládá. Má přiložený pouze obrázkový návod, podle kterého bylo hned sestaveno. Možná jen návod k použití by mohl být doplněn i slovy, některé obrázky byly nejasné, musel jsem si na něco přijít sám. Žehlička se dobře drží, žehlení je jednoduché, lze nastavit 3 stupně páry. Nádržka s vodou a žehlička jdou vyjmout ze základny,mimo oblečení, povlečení a tak, jde použít i na závěsy, záclony. Moc doporučuji, protože žehlení je opravdu jednoduché, nemusím si chystat žehlící prkno, když si chci přežehlit jedno tričko a spěchám. Vždy mám vše při ruce. Jen zapnu, během chvilky je žehlička nahřáta žehlim.

Výhody

Jednoduché, vždy při ruce

Nevýhody

Asi nic

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

17/12/2023

Česká republika

Česká republika

Jedinečná žehlička

Tento napařovací systém mě moc překvapil, jednak tím, jak je praktický a zároveň jednoduchý na použití. Žehlení je moje nejméně oblíbená domácí práce, takže se mi tady kupilo prádlo. A tím, že jsem tuto napařovací žehličku dostala teď před Vánoci, jsem měla obrovskou radost, že jsem se hned pustila do žehlení a všechno prádlo hned zmizelo. Žehlička má opravdu silnou páru, takže žehlení bylo rychlejší než s obyčejnou žehličkou. Výhoda je velká nádržka na vodu, malá lehoučká hlavice do ruky, rychlé zahřátí, sklápěcí žehlicí prkno, základna na kolečkách. Tuto výhodu jsem bohužel moc nevyužila, protože mám doma koberce a malé kolečka základny mi po koberci nejezdí, takže pokud jsem chtěla vyzkoušet funkce žehličky na různé povrchy, musela jsem ji přenášet v ruce.

Výhody

Malá, lehká hlavice do ruky, rychlé vyžehleni

Nevýhody

Nelze přesouvat po koberci

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. testované inštitútom tretej strany na prítomnosť baktérií E. coli , S. Aureus a C. Albicans a roztočov na bavlne pri naparovaní 10 sekúnd

  2. v porovnaní s našimi naparovacími žehličkami Philips

  3. v porovnaní s naparovacími žehličkami, podľa spotrebiteľov, test umiestnenia produktu, október 2022