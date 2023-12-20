Jednotka v žehlení
Viacuhlová doska,
Technológia dvojitého ohrevu
Technológia OptimalTEMP
Ergonomická hlavica Iron+
Integrovanú viacuhlovú dosku možno zúžiť a otočiť do ľubovoľnej polohy na flexibilné a pohodlné používanie. Na horizontálne žehlenie najnáročnejších tkanín alebo vertikálne žehlenie najjemnejších odevov. A všetkého medzi tým.
Technológia dvojitého ohrevu umožňuje tvorbu silného prúdu prenikajúcej pary, ktorá odstraňuje záhyby účinnejšie ako naparovacia žehlička** a zaručuje, že vaše oblečenie bude vyzerať čo najlepšie.
Ergonomická hlavica Iron+ s polovičnou hmotnosťou bežnej naparovacej žehličky*** zaistí pohodlné žehlenie oblečenia.
4.8
z 5
17
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
20/12/2023
Česká republika
Šikovný pomocník při žehlení
All-in-One žehlící systém mě překvapil svým výkonem a snadným používáním. Je poměrně skladný a nezabírá moc místa. Žehlící hlavice je hezky lehká a snadno se s ní zachází. Oceňuji i tři režimy množství páry, které se dají nastavit podle potřeby. Fajn je také nastavitelnost výšky a polohy prkna, díky které se dá žehlit jak přímo na prkně, tak také na zavěšeném ramínku. Je vhodný jak na žehlení jemného materiálu, tak pevné džínoviny.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Lukiss
17/12/2023
Česká republika
Praktická žehlička
Žehlicí systém se jednoduše skládá. Má přiložený pouze obrázkový návod, podle kterého bylo hned sestaveno. Možná jen návod k použití by mohl být doplněn i slovy, některé obrázky byly nejasné, musel jsem si na něco přijít sám. Žehlička se dobře drží, žehlení je jednoduché, lze nastavit 3 stupně páry. Nádržka s vodou a žehlička jdou vyjmout ze základny,mimo oblečení, povlečení a tak, jde použít i na závěsy, záclony. Moc doporučuji, protože žehlení je opravdu jednoduché, nemusím si chystat žehlící prkno, když si chci přežehlit jedno tričko a spěchám. Vždy mám vše při ruce. Jen zapnu, během chvilky je žehlička nahřáta žehlim.
Výhody
Jednoduché, vždy při ruce
Nevýhody
Asi nic
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Lucik100
17/12/2023
Česká republika
Jedinečná žehlička
Tento napařovací systém mě moc překvapil, jednak tím, jak je praktický a zároveň jednoduchý na použití. Žehlení je moje nejméně oblíbená domácí práce, takže se mi tady kupilo prádlo. A tím, že jsem tuto napařovací žehličku dostala teď před Vánoci, jsem měla obrovskou radost, že jsem se hned pustila do žehlení a všechno prádlo hned zmizelo. Žehlička má opravdu silnou páru, takže žehlení bylo rychlejší než s obyčejnou žehličkou. Výhoda je velká nádržka na vodu, malá lehoučká hlavice do ruky, rychlé zahřátí, sklápěcí žehlicí prkno, základna na kolečkách. Tuto výhodu jsem bohužel moc nevyužila, protože mám doma koberce a malé kolečka základny mi po koberci nejezdí, takže pokud jsem chtěla vyzkoušet funkce žehličky na různé povrchy, musela jsem ji přenášet v ruce.
Výhody
Malá, lehká hlavice do ruky, rychlé vyžehleni
Nevýhody
Nelze přesouvat po koberci
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Žehlicí systémy All-in-One AIS8540/80 Žehlicí systém All in One
testované inštitútom tretej strany na prítomnosť baktérií E. coli , S. Aureus a C. Albicans a roztočov na bavlne pri naparovaní 10 sekúnd
v porovnaní s našimi naparovacími žehličkami Philips
v porovnaní s naparovacími žehličkami, podľa spotrebiteľov, test umiestnenia produktu, október 2022