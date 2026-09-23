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AJ130/12
Elegantný dizajn pre každý životný štýl
Osloboďte svoju prenosnú hudbu v domácnosti a vychutnajte si ju v skvelom zvuku na rádiobudíku s CD prehrávačom Philips s pripojením Aux-in. Má elegantný dizajn s vylepšenými tvarmi a veľký podsvietený LCD displej. Vyberte si, či vás má zobudiť obľúbené CD, digitálna hudba alebo budík.
CD
Kompatibilný s prepisovateľnými CD znamená, že audio systém môže prehrávať nahrávateľné (CD-R) aj prepisovateľné (CD-RW) disky. CD-R sú jednorazovo nahrávateľné disky, ktoré možno prehrávať na ktoromkoľvek zvukovom prehrávači CD, zatiaľ čo disky CD-RW možno nahrávať a prepisovať viackrát a prehrávať len na kompatibilných zvukových prehrávačoch CD. Laserový snímač a sústava obvodov dekodéru CD prehrávačov CD-RW sú špeciálne určené na čítanie špeciálnych fázomenných nahrávacích vrstiev CD-RW, čo umožňuje prehrávať doma nahrané disky na zvukovom systéme CD.
Podsvietený displej LCD zaistí ľahké sledovanie a prevádzku pri slabom osvetlení a poskytne jasné informácie už na prvý pohľad.
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