VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia produktu spredu

Tento produkt už nie je dostupný

Rádiobudík s digitálnym ladením

AJ130/12

Elegantný dizajn pre každý životný štýl

Osloboďte svoju prenosnú hudbu v domácnosti a vychutnajte si ju v skvelom zvuku na rádiobudíku s CD prehrávačom Philips s pripojením Aux-in. Má elegantný dizajn s vylepšenými tvarmi a veľký podsvietený LCD displej. Vyberte si, či vás má zobudiť obľúbené CD, digitálna hudba alebo budík.

Zobraziť všetky výhody

Zobuďte sa na obľúbenú hudbu alebo melódie z rádia

Elegantný dizajn pre každý životný štýl

  • CD

Kompatibilný s nahrávateľnými a prepisovateľnými diskmi CD

Kompatibilný s prepisovateľnými CD znamená, že audio systém môže prehrávať nahrávateľné (CD-R) aj prepisovateľné (CD-RW) disky. CD-R sú jednorazovo nahrávateľné disky, ktoré možno prehrávať na ktoromkoľvek zvukovom prehrávači CD, zatiaľ čo disky CD-RW možno nahrávať a prepisovať viackrát a prehrávať len na kompatibilných zvukových prehrávačoch CD. Laserový snímač a sústava obvodov dekodéru CD prehrávačov CD-RW sú špeciálne určené na čítanie špeciálnych fázomenných nahrávacích vrstiev CD-RW, čo umožňuje prehrávať doma nahrané disky na zvukovom systéme CD.

Pripojenie Aux-in pre váš prenosný hudobný MP3 prehrávač

Pripojenie Aux-in pre váš prenosný hudobný MP3 prehrávač

Veľký podsvietený LCD displej pre ľahké zobrazenie v slabom svetle

Veľký podsvietený LCD displej pre ľahké zobrazenie v slabom svetle

Podsvietený displej LCD zaistí ľahké sledovanie a prevádzku pri slabom osvetlení a poskytne jasné informácie už na prvý pohľad.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky