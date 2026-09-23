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Tento produkt už nie je dostupný

Rádiobudík

AJ3112/12

Začnite deň po svojom!

Tento štýlový rádiobudík Philips má skvelý dizajn a zobudí vás vždy včas. Má zabudované AM/FM rádio a dá vám na výber, či sa chcete zobudiť na zvuk obľúbenej stanice, alebo na bzučiak.

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Zobuďte sa rádiom alebo bzučiakom

Začnite deň po svojom!

  • Kompaktný dizajn

Zobuďte sa na Vaše obľúbené rádio alebo bzučiak

Zobuďte sa na Vaše obľúbené rádio alebo bzučiak

Zobuďte sa na zvuky obľúbenej rozhlasovej stanice alebo bzučiaka. Jednoducho nastavte na rádiobudíku Philips budenie, ktoré vás zobudí naposledy počúvanou rozhlasovou stanicou, alebo si vyberte budenie zvukom bzučiaka. Keď nadíde čas budenia, rádiobudík Philips sa automaticky naladí na túto rozhlasovú stanicu alebo spustí zvuk bzučiaka.

Opakovaný budík s možnosťou ďalšieho zdriemnutia

Opakovaný budík s možnosťou ďalšieho zdriemnutia

Aby ste nezaspali, rádiobudík Philips má funkciu odloženia budenia. V prípade, že sa spustí budík a vy si chcete ešte chvíľu pospať, jednoducho raz stlačte tlačidlo opakovaného budenia a znova zaspite. O deväť minút znova zaznie budík. Môžete pokračovať a každých deväť minút znova stláčať tlačidlo opakovaného budíka, až kým budík úplne nevypnete.

MW/FM tuner

MW/FM tuner

Technické špecifikácie

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