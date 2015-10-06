Tento produkt už nie je dostupný
Začnite deň po svojom!
Tento štýlový rádiobudík Philips má skvelý dizajn a zobudí vás vždy včas. Má zabudované rádio FM a dá vám na výber, či sa chcete zobudiť na zvuk obľúbenej stanice, alebo na pípanie.
Digitálne ladenie FM
Dvojitý budík
Zálohovaný čas a budík
Zobuďte sa na zvuky obľúbenej rozhlasovej stanice alebo bzučiaka. Jednoducho nastavte na rádiobudíku Philips budenie, ktoré vás zobudí naposledy počúvanou rozhlasovou stanicou, alebo si vyberte budenie zvukom bzučiaka. Keď nadíde čas budenia, rádiobudík Philips sa automaticky naladí na túto rozhlasovú stanicu alebo spustí zvuk bzučiaka.
Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio systéme Philips. Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.
Začnite svoj deň správne, zobúdzajúc sa na postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte nepríjemným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.
4.4
z 5
17
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
mirabelka
06/10/2015
Polska
Overený kupujúci
Cieszę się że go kupiłam
Bardzo fajny budzik z podwójnym alarmem i funkcją sleep oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowy atut to radio którego można słuchać przed zaśnięciem i samo się wyłączy po określonym czasie (od 15 do 120 minut). Podtrzymywanie zasilania sprawdza się idealnie przy programowaniu radia - brak dopływu energii bez włożonej baterii zmuszał do ponownego strojenia kanałów.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
ktoś
23/02/2015
Polska
lepszego nie kupisz
podoba mi się pomysł z cyfrowym strojeniem i budzeniem radiem polecam każdemu kto szuka małego dobrego radiobudzika
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
kriss290
22/02/2015
Polska
lepszego w tej cenie nie ma
Jest wiele radiobudźików ale ten to strzał w dychę dobry dźwięk bardzo przydatne funkcje każdy kto rano musi wstać o określonej godzinie będzie miał z tego pożytek krótko super urządzenie
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem