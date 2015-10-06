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Tento produkt už nie je dostupný

Rádiobudík s digitálnym ladením

AJ3116/12

4.4

| (17) Recenzie | 94% Odporúča tento produkt

Začnite deň po svojom!

Tento štýlový rádiobudík Philips má skvelý dizajn a zobudí vás vždy včas. Má zabudované rádio FM a dá vám na výber, či sa chcete zobudiť na zvuk obľúbenej stanice, alebo na pípanie.

Zobraziť všetky výhody

Zobuďte sa rádiom alebo bzučiakom

Začnite deň po svojom!

  • Digitálne ladenie FM

  • Dvojitý budík

  • Zálohovaný čas a budík

Zobuďte sa na Vaše obľúbené rádio alebo bzučiak

Zobuďte sa na Vaše obľúbené rádio alebo bzučiak

Zobuďte sa na zvuky obľúbenej rozhlasovej stanice alebo bzučiaka. Jednoducho nastavte na rádiobudíku Philips budenie, ktoré vás zobudí naposledy počúvanou rozhlasovou stanicou, alebo si vyberte budenie zvukom bzučiaka. Keď nadíde čas budenia, rádiobudík Philips sa automaticky naladí na túto rozhlasovú stanicu alebo spustí zvuk bzučiaka.

Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami

Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami

Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio systéme Philips. Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní

Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní

Začnite svoj deň správne, zobúdzajúc sa na postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte nepríjemným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

17

Recenzie

94%

Odporúča tento produkt

1

06/10/2015

Polska

Polska

Overený kupujúci

Cieszę się że go kupiłam

Bardzo fajny budzik z podwójnym alarmem i funkcją sleep oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowy atut to radio którego można słuchać przed zaśnięciem i samo się wyłączy po określonym czasie (od 15 do 120 minut). Podtrzymywanie zasilania sprawdza się idealnie przy programowaniu radia - brak dopływu energii bez włożonej baterii zmuszał do ponownego strojenia kanałów.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

23/02/2015

Polska

Polska

lepszego nie kupisz

podoba mi się pomysł z cyfrowym strojeniem i budzeniem radiem polecam każdemu kto szuka małego dobrego radiobudzika

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

22/02/2015

Polska

Polska

lepszego w tej cenie nie ma

Jest wiele radiobudźików ale ten to strzał w dychę dobry dźwięk bardzo przydatne funkcje każdy kto rano musi wstać o określonej godzinie będzie miał z tego pożytek krótko super urządzenie

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

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