Tento produkt už nie je dostupný
AJ3121/12
Začnite deň po svojom!
Tento štýlový rádiobudík Philips má skvelý dizajn a zobudí vás vždy včas. Má zabudované AM/FM rádio a dá vám na výber, či sa chcete zobudiť na zvuk obľúbenej stanice, alebo na bzučiak.
Zobuďte sa na zvuky obľúbenej rozhlasovej stanice alebo bzučiaka. Jednoducho nastavte na rádiobudíku Philips budenie, ktoré vás zobudí naposledy počúvanou rozhlasovou stanicou, alebo si vyberte budenie zvukom bzučiaka. Keď nadíde čas budenia, rádiobudík Philips sa automaticky naladí na túto rozhlasovú stanicu alebo spustí zvuk bzučiaka.
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