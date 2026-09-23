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AJ3226/12
Začnite deň po svojom!
Tento štýlový rádiobudík Philips s dvomi budíkmi vám pomôže začať deň s obľúbenou rozhlasovou stanicou alebo jemným budíkom. Praktický kábel tiež umožňuje pripojiť a prehrávať prenosný hudobný systém priamo vedľa postele.
FM/MW, analógové ladenie
Dvojitý budík
Zálohovaný čas a budík
Zabudovaný vstupný kábel zvuku
Zobuďte sa na zvuky obľúbenej rozhlasovej stanice alebo bzučiaka. Jednoducho nastavte na rádiobudíku Philips budenie, ktoré vás zobudí naposledy počúvanou rozhlasovou stanicou, alebo si vyberte budenie zvukom bzučiaka. Keď nadíde čas budenia, rádiobudík Philips sa automaticky naladí na túto rozhlasovú stanicu alebo spustí zvuk bzučiaka.
Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, druhý na zobudenie vášho partnera.
Aby ste nezaspali, rádiobudík Philips má funkciu odloženia budenia. V prípade, že sa spustí budík a vy si chcete ešte chvíľu pospať, jednoducho raz stlačte tlačidlo opakovaného budenia a znova zaspite. O deväť minút znova zaznie budík. Môžete pokračovať a každých deväť minút znova stláčať tlačidlo opakovaného budíka, až kým budík úplne nevypnete.
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