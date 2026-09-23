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AJ3270D/12
Zobúdzajte sa na obľúbené melódie zo zariadenia iPod/iPhone
Vstávajte s radosťou – s obľúbenou hudbou z vášho zariadenia iPod/iPhone. Tento kompaktný budík prehráva a nabíja najnovšie modely zariadení iPod/iPhone, a dokonca ich ani nemusíte vyberať z ochranných puzdier. Prípadne sa môžete zobudiť na zvuk rádia či bzučiaka.
s 30-kolíkovým konektorom
pre iPod/iPhone
FM, dvojitý budík
2 W
Keď vypadne prúd, tento inteligentný rádiobudík si zapamätá a uchová presný čas aj vaše nastavenia. Nastavený budík zostane aktívny, aj keď je displej vypnutý – to všetko vďaka predinštalovanej batérii. Keď sa obnoví napájanie elektrinou, netreba upravovať čas ani obnovovať nastavenia. Úžasné je, že aj keď sa zdroj napájania neobnoví, batéria poskytne bzučiaku dostatok energie, aby sa spustil vo vami zvolený čas – vždy sa zobudíte načas.
Dobu, kedy rádio Philips hrá, možno jednoducho ovládať nastavením preferovaného počtu minút na digitálnom časovači. Ten automaticky odpočítava čas a na konci nastavenej doby vypne rádio.
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