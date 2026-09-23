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Tento produkt už nie je dostupný

Rádiobudík pre iPod/iPhone

AJ3270D/12

Zobúdzajte sa na obľúbené melódie zo zariadenia iPod/iPhone

Vstávajte s radosťou – s obľúbenou hudbou z vášho zariadenia iPod/iPhone. Tento kompaktný budík prehráva a nabíja najnovšie modely zariadení iPod/iPhone, a dokonca ich ani nemusíte vyberať z ochranných puzdier. Prípadne sa môžete zobudiť na zvuk rádia či bzučiaka.

Zobraziť všetky výhody

Zobúdzajte sa na obľúbené melódie zo zariadenia iPod/iPhone

  • s 30-kolíkovým konektorom

  • pre iPod/iPhone

  • FM, dvojitý budík

  • 2 W

Zálohovaný čas a budík vás zobudia načas, aj keď vypadne prúd

Keď vypadne prúd, tento inteligentný rádiobudík si zapamätá a uchová presný čas aj vaše nastavenia. Nastavený budík zostane aktívny, aj keď je displej vypnutý – to všetko vďaka predinštalovanej batérii. Keď sa obnoví napájanie elektrinou, netreba upravovať čas ani obnovovať nastavenia. Úžasné je, že aj keď sa zdroj napájania neobnoví, batéria poskytne bzučiaku dostatok energie, aby sa spustil vo vami zvolený čas – vždy sa zobudíte načas.

Zobuďte sa na hudbu z iPodu, iPhone alebo melódie z rádia

Nastaviteľný jas displeja na pohodlné zobrazovanie

Nastaviteľný jas displeja na pohodlné zobrazovanie

Dobu, kedy rádio Philips hrá, možno jednoducho ovládať nastavením preferovaného počtu minút na digitálnom časovači. Ten automaticky odpočítava čas a na konci nastavenej doby vypne rádio.

Technické špecifikácie

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