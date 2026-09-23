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Tento produkt už nie je dostupný

Rádiobudík pre iPod/iPhone

AJ3275D/12

Zobuďte sa so skvelým zvukom z prehrávača iPod/iPhone

Vstávajte s radosťou – s obľúbenou hudbou z vášho zariadenia iPod/iPhone. Tento kompaktný budík prehráva obsah zo zariadení iPod/iPhone s konektorom Lightning a nabíja ich, pričom zariadenia ani nemusíte vyberať z ochranných puzdier. Prípadne sa môžete nechať zobudiť zvukom rádia či bzučiaka.

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Zobuďte sa so skvelým zvukom z prehrávača iPod/iPhone

  • s konektorom Lightning

  • pre iPod/iPhone

  • FM, dvojitý budík

  • 2 W

Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami

Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami

Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio systéme Philips. Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning

Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning

Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu aj počas nabíjania zariadenia iPod/iPhone pomocou nového konektora Lightning! Stačí vložiť zariadenie priamo do dokovacej stanice na reproduktore a môžete prehrávať svoje najlepšie skladby s dokonalým zvukom. Vaše zariadenie sa bude súčasne aj rýchlo nabíjať, takže sa počas počúvania nemusíte starať o kapacitu batérie.

Celkový výstupný výkon 2 W RMS

Celkový výstupný výkon 2 W RMS

Tento systém má celkový výstupný výkon 2 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.

Technické špecifikácie

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