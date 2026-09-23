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Tento produkt už nie je dostupný

Rádiobudík

AJ3500/12

Rádiobudík s veľkým displejom

Skrášlite si rána s veľkým LED displejom zobrazujúcim čas. Tento rádiobudík pri zapojení do zásuvky sám nastaví čas a jeho súčasťou je aj náhradná batéria, vďaka ktorej sa budík zapne, aj keď vypadne prúd. Vyberte si, či sa chcete zobudiť na zvuk bzučiaka, alebo rozhlasovej stanice.

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Rádiobudík s veľkým displejom

  • Veľký displej

  • FM/MW, analógové ladenie

  • Dvojitý budík

  • Zálohovaný čas a budík

Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch

Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, druhý na zobudenie vášho partnera.

Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní

Začnite svoj deň správne, zobúdzajúc sa na postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte nepríjemným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.

Veľký displej na ľahké sledovanie

Veľký displej zvyšuje čitateľnosť obsahu na obrazovke. Teraz jednoducho uvidíte čas a budík, dokonca aj z väčšej vzdialenosti. Je teda ideálny pre ľudí v pokročilom veku a osoby so slabším zrakom.

Technické špecifikácie

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