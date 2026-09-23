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AJ3500/12
Rádiobudík s veľkým displejom
Skrášlite si rána s veľkým LED displejom zobrazujúcim čas. Tento rádiobudík pri zapojení do zásuvky sám nastaví čas a jeho súčasťou je aj náhradná batéria, vďaka ktorej sa budík zapne, aj keď vypadne prúd. Vyberte si, či sa chcete zobudiť na zvuk bzučiaka, alebo rozhlasovej stanice.
Veľký displej
FM/MW, analógové ladenie
Dvojitý budík
Zálohovaný čas a budík
Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, druhý na zobudenie vášho partnera.
Začnite svoj deň správne, zobúdzajúc sa na postupne sa zvyšujúcu hlasitosť budíka. Bežné zvuky budíka s prednastavenou hlasitosťou sú buď príliš slabé na zobudenie, alebo sú tak nepohodlne hlasné, že sa náhle zobudíte nepríjemným vytrhnutím zo sna. Zvoľte si prebúdzanie na zvuky svojej obľúbenej hudby, rádia alebo bzučiaka. Hlasitosť budíka jemného zobudenia sa postupne zvyšuje z jemne nízkej na znesiteľne vysokú, aby vás jemne prebudila.
Veľký displej zvyšuje čitateľnosť obsahu na obrazovke. Teraz jednoducho uvidíte čas a budík, dokonca aj z väčšej vzdialenosti. Je teda ideálny pre ľudí v pokročilom veku a osoby so slabším zrakom.
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