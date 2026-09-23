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Tento produkt už nie je dostupný

Rádiobudík

AJ4000B/12

Nabíjajte mobilný telefón počas spánku

Začínajte deň plní energie pomocou tohto rádiobudíka. Dokáže súčasne nabíjať mobilný telefón aj zariadenia s rozhraním USB, aby vám už nikdy nedošla energia. Budiť vás môže rádio alebo zvuk budíka, kým funkcia duálneho budíka umožňuje nastaviť dva časy budenia

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so zabudovaným káblom s konektorom micro USB

Nabíjajte mobilný telefón počas spánku

  • Dvojitý port USB na nabíjanie

  • Analógové ladenie FM

  • Dvojitý budík

  • Zálohovaný čas a budík

Zobuďte sa na Vaše obľúbené rádio alebo bzučiak

Zobuďte sa na Vaše obľúbené rádio alebo bzučiak

Zobuďte sa na zvuky obľúbenej rozhlasovej stanice alebo bzučiaka. Jednoducho nastavte na rádiobudíku Philips budenie, ktoré vás zobudí naposledy počúvanou rozhlasovou stanicou, alebo si vyberte budenie zvukom bzučiaka. Keď nadíde čas budenia, rádiobudík Philips sa automaticky naladí na túto rozhlasovú stanicu alebo spustí zvuk bzučiaka.

Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch

Dvojitý budík, ktorý zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch

Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, druhý na zobudenie vášho partnera.

Opakovaný budík s možnosťou ďalšieho zdriemnutia

Opakovaný budík s možnosťou ďalšieho zdriemnutia

Aby ste nezaspali, rádiobudík Philips má funkciu odloženia budenia. V prípade, že sa spustí budík a vy si chcete ešte chvíľu pospať, jednoducho raz stlačte tlačidlo opakovaného budenia a znova zaspite. O deväť minút znova zaznie budík. Môžete pokračovať a každých deväť minút znova stláčať tlačidlo opakovaného budíka, až kým budík úplne nevypnete.

Technické špecifikácie

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