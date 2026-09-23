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AJ4000B/12
Nabíjajte mobilný telefón počas spánku
Začínajte deň plní energie pomocou tohto rádiobudíka. Dokáže súčasne nabíjať mobilný telefón aj zariadenia s rozhraním USB, aby vám už nikdy nedošla energia. Budiť vás môže rádio alebo zvuk budíka, kým funkcia duálneho budíka umožňuje nastaviť dva časy budenia
Dvojitý port USB na nabíjanie
Analógové ladenie FM
Dvojitý budík
Zálohovaný čas a budík
Zobuďte sa na zvuky obľúbenej rozhlasovej stanice alebo bzučiaka. Jednoducho nastavte na rádiobudíku Philips budenie, ktoré vás zobudí naposledy počúvanou rozhlasovou stanicou, alebo si vyberte budenie zvukom bzučiaka. Keď nadíde čas budenia, rádiobudík Philips sa automaticky naladí na túto rozhlasovú stanicu alebo spustí zvuk bzučiaka.
Audio systém Philips je vybavený dvoma časmi budenia. Jeden čas nastavte na budenie pre seba, druhý na zobudenie vášho partnera.
Aby ste nezaspali, rádiobudík Philips má funkciu odloženia budenia. V prípade, že sa spustí budík a vy si chcete ešte chvíľu pospať, jednoducho raz stlačte tlačidlo opakovaného budenia a znova zaspite. O deväť minút znova zaznie budík. Môžete pokračovať a každých deväť minút znova stláčať tlačidlo opakovaného budíka, až kým budík úplne nevypnete.
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