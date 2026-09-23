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Tento produkt už nie je dostupný

Rádiobudík s digitálnym ladením

AJ4200/12

Nabíjajte mobilný telefón počas spánku

Rádiobudík Philips vás nielen zobudí s obľúbenou rozhlasovou stanicou, ale zároveň počas spánku nabije váš mobilný telefón. Je vybavený dvojitým budíkom s nastaveniami pre pracovné dni a víkend a veľkým displejom LCD, ktorý umožňuje ľahkú čitateľnosť.

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Nabíjajte mobilný telefón počas spánku

  • Nabíjanie mob. telefónu/zariadenia USB

Zobuďte sa na Vaše obľúbené rádio alebo bzučiak

Zobuďte sa na Vaše obľúbené rádio alebo bzučiak

Zobuďte sa na zvuky obľúbenej rozhlasovej stanice alebo bzučiaka. Jednoducho nastavte na rádiobudíku Philips budenie, ktoré vás zobudí naposledy počúvanou rozhlasovou stanicou, alebo si vyberte budenie zvukom bzučiaka. Keď nadíde čas budenia, rádiobudík Philips sa automaticky naladí na túto rozhlasovú stanicu alebo spustí zvuk bzučiaka.

Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Vstavaný odkladací priestor na odkladanie koncoviek konektorov

Vstavaný odkladací priestor na odkladanie koncoviek konektorov

Táto funkcia navrhnutá so vstavaným úložným priestorom pre koncovky konektora nabíjačky sa postará o to, že koncovky konektora sa bezpečne a pohodlne uložia pre ďalšie použitie. Dokonca sa dodáva s koncovkami veľkých a malých rozmerov pre rôzne mobilné telefóny spolu s konektorom pre zariadenia mini-USB.

Technické špecifikácie

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