Tento produkt už nie je dostupný
Vstaňte a zažiarte!
Každý deň je pre vás výnimočný. A priateľský rádiobudík Philips bude vaším špeciálnym ranným spoločníkom. Jeho funkcia projekcie času nasvieti lúčom čas na ľubovoľný povrch – stačí vstať, otvoriť oči a uvidíte čas. Každé ráno bude skrátka ešte lepšie.
Časová projekcia
Digitálne ladenie FM
Dvojitý budík
Napájané z batérií alebo zo siete
Podsvietený displej LCD zaistí ľahké sledovanie a prevádzku pri slabom osvetlení a poskytne jasné informácie už na prvý pohľad.
Aby ste nezaspali, rádiobudík Philips má funkciu odloženia budenia. V prípade, že sa spustí budík a vy si chcete ešte chvíľu pospať, jednoducho raz stlačte tlačidlo opakovaného budenia a znova zaspite. O deväť minút znova zaznie budík. Môžete pokračovať a každých deväť minút znova stláčať tlačidlo opakovaného budíka, až kým budík úplne nevypnete.
Vstavaný digitálny FM tuner vám každý deň umožní počúvať obľúbené melódie alebo správy z vašej rozhlasovej stanice. Stačí si vybrať želanú rozhlasovú stanicu.
4.2
z 5
6
Recenzie
83%
Odporúča tento produkt
indiggo78
09/06/2021
România
Excelent
Il am de cativa ani si functioneaza impecabil, inclusiv afisajul pe perete/tavan.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ4800 Radio cu ceas
Dátum použitia 2019-06-09
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ4800 Radio cu ceas
Dátum použitia 2019-06-09
Rawwra
13/04/2018
România
Pretul a fost un factor determinant.
L-am ahizitionat la un pret foarte bun. Este un aparat de radio care intruneste toate asteptarile mele. Se aude foarte bine, imi place designul, unul futurist prin functia de afisare a orei pe tavan/perete. Functioneaza si cu baterii.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ4800 Radio cu ceas
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ4800 Radio cu ceas
BigMamma
02/01/2018
България
отличен продукт
лесна употреба, интуитивни настройки, достатъчно функции
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ4800 Радиочасовник
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ4800 Радиочасовник