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Tento produkt už nie je dostupný

Rádiobudík

AJ4800/12

4.2

| (6) Recenzie | 83% Odporúča tento produkt

Vstaňte a zažiarte!

Každý deň je pre vás výnimočný. A priateľský rádiobudík Philips bude vaším špeciálnym ranným spoločníkom. Jeho funkcia projekcie času nasvieti lúčom čas na ľubovoľný povrch – stačí vstať, otvoriť oči a uvidíte čas. Každé ráno bude skrátka ešte lepšie.

Zobraziť všetky výhody

s funkciou projekcie času

Vstaňte a zažiarte!

  • Časová projekcia

  • Digitálne ladenie FM

  • Dvojitý budík

  • Napájané z batérií alebo zo siete

Veľký podsvietený LCD displej pre ľahké zobrazenie v slabom svetle

Veľký podsvietený LCD displej pre ľahké zobrazenie v slabom svetle

Podsvietený displej LCD zaistí ľahké sledovanie a prevádzku pri slabom osvetlení a poskytne jasné informácie už na prvý pohľad.

Opakovaný budík s možnosťou ďalšieho zdriemnutia

Opakovaný budík s možnosťou ďalšieho zdriemnutia

Aby ste nezaspali, rádiobudík Philips má funkciu odloženia budenia. V prípade, že sa spustí budík a vy si chcete ešte chvíľu pospať, jednoducho raz stlačte tlačidlo opakovaného budenia a znova zaspite. O deväť minút znova zaznie budík. Môžete pokračovať a každých deväť minút znova stláčať tlačidlo opakovaného budíka, až kým budík úplne nevypnete.

FM tuner pre príjemné rozhlasové melódie

Vstavaný digitálny FM tuner vám každý deň umožní počúvať obľúbené melódie alebo správy z vašej rozhlasovej stanice. Stačí si vybrať želanú rozhlasovú stanicu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.2

z 5

6

Recenzie

83%

Odporúča tento produkt

3
2

09/06/2021

România

România

Excelent

Il am de cativa ani si functioneaza impecabil, inclusiv afisajul pe perete/tavan.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ4800 Radio cu ceas

Dátum použitia 2019-06-09

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ4800 Radio cu ceas

Dátum použitia 2019-06-09

13/04/2018

România

România

Pretul a fost un factor determinant.

L-am ahizitionat la un pret foarte bun. Este un aparat de radio care intruneste toate asteptarile mele. Se aude foarte bine, imi place designul, unul futurist prin functia de afisare a orei pe tavan/perete. Functioneaza si cu baterii.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ4800 Radio cu ceas

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ4800 Radio cu ceas

02/01/2018

България

България

отличен продукт

лесна употреба, интуитивни настройки, достатъчно функции

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ4800 Радиочасовник

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ4800 Радиочасовник

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