Tento produkt už nie je dostupný
Oživte svoj deň
Vyjadrite svoj štýl pomocou elegantného rádiobudíka na nočný stolík, v ktorom sa skrýva viac, ako sa na prvý pohľad zdá. Rádiobudík Philips AJ5000/12 pri zapojení do zásuvky sám nastaví správny čas a navodí vhodnú atmosféru viacfarebnými svetlami podľa nálady.
Viacfar. podsv. na vytvorenie nálady
Digitálne ladenie FM
Dvojitý budík
Zálohovaný čas a budík
Začnite každý deň s chuťou – vyberte si, ako sa chcete zobudiť. Môže to byť na zvuk bzučiaka alebo melódiu – alebo chcete, aby vás prebrala obľúbená rozhlasová stanica? Navyše môžete k budíku pridať „náladové“ svetlá pre naozaj príjemné ráno. „Náladové“ svetlá sú navrhnuté tak, aby zmenili farbu podľa toho, ako dlho ešte driemete po prvom spustení budíka. Prvých desať minút zostanú zelené, potom sa počas ďalších desiatich minút zmenia na žlté, a keď sa zmenia na červené, viete, že už musíte vstávať.
Aby ste nezaspali, rádiobudík Philips má funkciu odloženia budenia. V prípade, že sa spustí budík a vy si chcete ešte chvíľu pospať, jednoducho raz stlačte tlačidlo opakovaného budenia a znova zaspite. O deväť minút znova zaznie budík. Môžete pokračovať a každých deväť minút znova stláčať tlačidlo opakovaného budíka, až kým budík úplne nevypnete.
Keď vypadne prúd, tento inteligentný rádiobudík si zapamätá a uchová presný čas aj vaše nastavenia. Nastavený budík zostane aktívny, aj keď je displej vypnutý – to všetko vďaka predinštalovanej batérii. Keď sa obnoví napájanie elektrinou, netreba upravovať čas ani obnovovať nastavenia. Úžasné je, že aj keď sa zdroj napájania neobnoví, batéria poskytne bzučiaku dostatok energie, aby sa spustil vo vami zvolený čas – vždy sa zobudíte načas.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Iorgas777
06/12/2015
România
Ceva deosebit, merita cumparat.
Radio fara antena ai 15-20 programe, lumini ambientale deosebite, display future, are clasa ...5 stele.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ5000 Radio cu ceas şi acord digital
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ5000 Radio cu ceas şi acord digital