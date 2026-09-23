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Tento produkt už nie je dostupný

Rádiobudík

AJ5030/12

Vstaňte a zažiarte

Využite výhody zobrazenia času na akýkoľvek povrch podľa vášho výberu. Zaostrite obraz alebo ho otočte, aby bol vždy čistý a čitateľný, či už na stene, alebo na strope. Tento rádiobudík automaticky nastaví čas a ponúkne vám budenie melódiou, rádiom alebo bzučiakom.

Zobraziť všetky výhody

s projekciou času

Vstaňte a zažiarte

  • Časová projekcia

  • Digitálne ladenie FM

  • Dvojitý budík

  • Zálohovaný čas a budík

Flexibilný zorný uhol projekcie umožňuje jednoduché sledovanie kdekoľvek

Sledujte čas podľa svojich predstáv pomocou rádiobudíka, ktorý vďaka projekčnej trubici s flexibilným zorným uhlom projekcie premieta čas tam, kde si to želáte. Trubicu môžete natočiť horizontálne alebo vertikálne pomocou jemných ovládacích prvkov a premietnuť obraz tam, kde ho chcete mať – na stenu, strop alebo nábytok. Umožní vám sledovať čas bez toho, aby ste sa k nemu museli otáčať, a navyše úžasne vyzerá.

Nastaviteľné zaostrenie na presnú projekciu času

Získajte vždy ostro premietnuté zobrazenia času pomocou ľahkého ovládania zostrovania. Zaostrenie môžete nastaviť na projekciu jasného obrazu do vzdialenosti od 1 do 2,5 metra. Vychutnajte si čistý a ostrý premietnutý obraz a získajte vždy jasný prehľad o čase.

Ovládanie preklopenia na otočenie premietnutého obrazu

Tento rádiobudík pre vaše pohodlie premieta čas na stenu alebo strop. S funkciou ovládania preklopenia môžete kedykoľvek otočiť premietnutý obraz o 180 stupňov pre ľahšie sledovanie odkiaľkoľvek z miestnosti.

Technické špecifikácie

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