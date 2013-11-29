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Tento produkt už nie je dostupný

Rádiobudík pre iPod/iPhone

AJ5300D/12

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Zobuďte sa na svoje obľúbené melódie

Zobúdzajte sa s úsmevom vďaka rádiobudíku Philips AJ5300D/12 s dokovacou stanicou. Bezplatná aplikácia od spoločnosti Philips spríjemní vaše zobúdzanie a výkon zariadenia 4 W RMS sa postará o mohutný, čistý zvuk. Stačí vložiť do doku váš iPod alebo iPhone.

Zobraziť všetky výhody

zo zariadenia iPod/iPhone alebo rádia

Zobuďte sa na svoje obľúbené melódie

  • s 30-kolíkovým konektorom

  • pre iPod/iPhone

  • FM, dvojitý budík

  • 4 W

Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone

Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok umožňuje pripojenie vášho prenosného zariadenia priamo k dokovaciemu zábavnému systému, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač iPod/iPhone nabije, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybije jeho batéria. Keď je prenosné zariadenie v doku, dokovací zábavný systém automaticky nabije jeho batériu.

MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami

Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami

Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio systéme Philips. Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

29/11/2013

Česká republika

Česká republika

Neočekávaně dobré basy i celkový zvuk

Designový radiobudík s dok.stanicí pro IP přes který pomocí programu si mohu nastavit předvolby, velké číslice s možností upravit jas a nečekaně výborný zvuk. Přes počáteční trochu složitější instalaci,která se pomocí dobrého českého návodu dá bez problémů zvládnout, mohu jen doporučit

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ5300D Radiobudík pro iPod/iPhone o výkonu 8 W

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ5300D Radiobudík pro iPod/iPhone o výkonu 8 W

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