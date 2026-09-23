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AJ5305D/12
Zobuďte sa so skvelým zvukom z prehrávača iPod/iPhone
Odštartujte svoj deň s rádiobudíkom Philips s dokovacou stanicou. Bezplatná aplikácia od spoločnosti Philips spríjemní zobúdzanie sa a počúvanie rádia, zatiaľ čo výkon zariadenia 4 W RMS sa postará o silný a čistý zvuk. Stačí vložiť do doku vaše zariadenie iPod/iPhone, ktoré môžete pokojne nechať aj v puzdre.
s konektorom Lightning
pre iPod/iPhone
FM, dvojitý budík
4 W
Bezplatná aplikácia Philips HomeStudio ponúka ten najlepší spôsob zobudenia sa a počúvania rádia. Stačí prevziať aplikáciu z lokality Apple App Store a využiť množstvo jej úžasných funkcií. Rozšírené nastavenie budíka vám napríklad poskytne väčšiu flexibilitu pri nastavovaní budenia – vrátane hlasitosti budíka, jeho trvania, dátumu a zvuku. Zároveň získate lepšie používateľské rozhranie pri počúvaní rádia s jednoduchými funkciami predvolených staníc.
RMS znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. V podstate sú zosilňovače obmedzené elektrickou energiou, ktorú dokážu zosilniť, a reproduktory elektrickou energiou, ktorú dokážu skonvertovať na zvukovú energiu bez zdeformovania zvukového signálu. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon dosahuje reproduktor.
Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio systéme Philips. Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.
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