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Tento produkt už nie je dostupný

Rádiobudík pre iPod/iPhone

AJ6200D/12

Zobuďte sa so skvelou hudbou z prehrávača iPod/iPhone

Na tomto štýlovom rádiobudíku Philips môžete nabíjať prehrávač iPod/iPhone alebo z neho prehrávať hudbu cez konektor Lightning. Ponúka aj ďalší port USB, 5 W výstupný výkon a digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami, ako aj veľké tlačidlá na prednej strane rádiobudíka, ktoré umožňujú bezproblémové nastavenie času a budíka.

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Zobuďte sa so skvelou hudbou z prehrávača iPod/iPhone

  • s konektorom Lightning

  • pre iPod/iPhone

  • USB port na nabíjanie

  • 5 W, FM, dvojitý budík

Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning

Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning

Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu aj počas nabíjania zariadenia iPod/iPhone pomocou nového konektora Lightning! Stačí vložiť zariadenie priamo do dokovacej stanice na reproduktore a môžete prehrávať svoje najlepšie skladby s dokonalým zvukom. Vaše zariadenie sa bude súčasne aj rýchlo nabíjať, takže sa počas počúvania nemusíte starať o kapacitu batérie.

Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami

Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami

Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio systéme Philips. Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Ďalší port USB na nabíjanie ešte jedného smartfónu alebo tabletu

Technické špecifikácie

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