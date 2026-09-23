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AJ6200D/12
Zobuďte sa so skvelou hudbou z prehrávača iPod/iPhone
Na tomto štýlovom rádiobudíku Philips môžete nabíjať prehrávač iPod/iPhone alebo z neho prehrávať hudbu cez konektor Lightning. Ponúka aj ďalší port USB, 5 W výstupný výkon a digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami, ako aj veľké tlačidlá na prednej strane rádiobudíka, ktoré umožňujú bezproblémové nastavenie času a budíka.
s konektorom Lightning
pre iPod/iPhone
USB port na nabíjanie
5 W, FM, dvojitý budík
Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu aj počas nabíjania zariadenia iPod/iPhone pomocou nového konektora Lightning! Stačí vložiť zariadenie priamo do dokovacej stanice na reproduktore a môžete prehrávať svoje najlepšie skladby s dokonalým zvukom. Vaše zariadenie sa bude súčasne aj rýchlo nabíjať, takže sa počas počúvania nemusíte starať o kapacitu batérie.
Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio systéme Philips. Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.
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