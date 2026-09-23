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Rádiobudík s digitálnym ladením

AJ7000/12

Začnite deň po svojom!

Tento štýlový rádiobudík Philips má skvelý dizajn a zobudí vás vždy včas. Má zabudované FM/MW rádio a dá vám na výber, či sa chcete zobudiť na zvuk obľúbenej stanice, alebo na pípanie.

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prebúdzajte sa na melódie z vášho obľúbeného rádia

Začnite deň po svojom!

  • Digitálne ladenie FM

  • 20 predvolieb

  • Dvojitý budík

  • Nastavenie pri zapojení

Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie

Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.

Nastaviteľný jas displeja na pohodlné zobrazovanie

Nastaviteľný jas displeja na pohodlné zobrazovanie

Dobu, kedy rádio Philips hrá, možno jednoducho ovládať nastavením preferovaného počtu minút na digitálnom časovači. Ten automaticky odpočítava čas a na konci nastavenej doby vypne rádio.

Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou

Časovač vypnutia pre príjemné zaspávanie s obľúbenou hudbou

Časovač vypnutia vám umožní nastaviť, ako dlho chcete počúvať obľúbenú hudbu alebo rozhlasovú stanicu predtým, než zaspíte. Jednoducho nastavte časový limit (na max. 2 hodiny) a vyberte si CD alebo stanicu, ktorú budete počúvať počas zaspávania. Prístroj bude prehrávať hudbu počas nastaveného času a potom sa automaticky prepne do energeticky úsporného tichého pohotovostného režimu. Časovač vypnutia vám umožňuje zaspať pri obľúbenom CD alebo DJ-ovi rádia bez počítania ovečiek alebo obáv z plytvania energiou.

Technické špecifikácie

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