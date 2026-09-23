Tento produkt už nie je dostupný
AJ7000/12
Začnite deň po svojom!
Tento štýlový rádiobudík Philips má skvelý dizajn a zobudí vás vždy včas. Má zabudované FM/MW rádio a dá vám na výber, či sa chcete zobudiť na zvuk obľúbenej stanice, alebo na pípanie.
Digitálne ladenie FM
20 predvolieb
Dvojitý budík
Nastavenie pri zapojení
Jednoducho si nalaďte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačte a podržte tlačidlo predvoľby a jej frekvencia sa uloží. S predvoľbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.
Dobu, kedy rádio Philips hrá, možno jednoducho ovládať nastavením preferovaného počtu minút na digitálnom časovači. Ten automaticky odpočítava čas a na konci nastavenej doby vypne rádio.
Časovač vypnutia vám umožní nastaviť, ako dlho chcete počúvať obľúbenú hudbu alebo rozhlasovú stanicu predtým, než zaspíte. Jednoducho nastavte časový limit (na max. 2 hodiny) a vyberte si CD alebo stanicu, ktorú budete počúvať počas zaspávania. Prístroj bude prehrávať hudbu počas nastaveného času a potom sa automaticky prepne do energeticky úsporného tichého pohotovostného režimu. Časovač vypnutia vám umožňuje zaspať pri obľúbenom CD alebo DJ-ovi rádia bez počítania ovečiek alebo obáv z plytvania energiou.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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