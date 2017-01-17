Tento produkt už nie je dostupný
AJ7010/12
Prebúdzajte sa
Tento štýlový rádiobudík od spoločnosti Philips má skvelý vzhľad a zobudí vás vždy včas. Zabudované rádio a zvuky prírody vám umožnia vybrať si štýl budenia, ktorý vám najviac vyhovuje. Snímač teploty kedykoľvek zobrazí vonkajšiu aj vnútornú teplotu.
Vnútorná/vonkajšia teplota
Digitálne ladenie FM/MW
Dvojitý budík
Budík na pracovné dni a víkend
Informácie o počasí na dosah ruky. Rádiobudík od spoločnosti Philips vám ponúka najaktuálnejšie informácie o počasí. Jeho inteligentný teplotný senzor dokáže kedykoľvek zobraziť teplotu v exteriéri.
Oddýchnite si alebo zaspite pri relaxačných zvukoch. Hodiny s rádiom Philips sú naplnené množstvom relaxačných kompozícií. Jednoducho si vyberte šumenie dažďa, morské vlny, hudbu do kúpeľa či iné, a vychutnajte si uvoľnené pohodlie.
Tento rádiobudík navrhnutý s ohľadom na moderný životný štýl je vybavený funkciou duálneho budíka, ktorý vám umožňuje nastaviť rozličné časy budenia pre pracovné dni a víkendy alebo dokonca obmieňať nastavenia budíka pre páry. Nastavenia budíka je možné prispôsobiť na rovnaký čas budenia pre celý týždeň od pondelka až do nedele. Prípadne môžete nastaviť budík na skoré vstávanie od pondelka do piatku a lenivé driemanie počas sobôt a nedieľ. Nech si zvolíte čokoľvek, tieto pohodlné funkcie vám šetria starosti s nastavovaním rozličných časov budenia každú noc.
3.4
z 5
5
Recenzie
Maro
17/01/2017
Slovensko
Vynikajúci všestranný rádiobudík
Tento rádiobudík v sebe zahŕňa moderný dizajn ako aj množstvo každodenne využiteľných funkcií. Je jednoduchý na ovládanie, pričom má prednastavený čas. Taktiež oceňujem možnosti budenia prostredníctvom prírodných zvukov. Keď sa vám už aj tie zunujú, máte možnosť budenia obľúbenou rádiostanicou. Samozrejme obsahuje dátum a možnosť zmeny na letný/zimný čas. Rovnako je užitočná funkcia uloženia viacerých rádiostaníc. Snímač teploty je bonusom, avšak pre slabý signál ho nevyužívam.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením
Hubina
08/09/2013
Česká republika
Docela dobrý
Funkce dobré, záložní baterie je dobrá myšlenka. Teplotní čidlo stále vypadává a to je do 2m za oknem!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním
MARYO
30/11/2015
România
Detin acest produs !
Super multumit doar o mica hiba ar avea dupa parerea mea ,iluminarea displayului ar trebuii sa fie mai intens chiar daca are 3 trepte de iluminare nu este de ajuns daca este la departare in rest un produs BUN !
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital