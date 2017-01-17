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Tento produkt už nie je dostupný

Rádiobudík s digitálnym ladením

AJ7010/12

3.4

| (5) Recenzie

Prebúdzajte sa

Tento štýlový rádiobudík od spoločnosti Philips má skvelý vzhľad a zobudí vás vždy včas. Zabudované rádio a zvuky prírody vám umožnia vybrať si štýl budenia, ktorý vám najviac vyhovuje. Snímač teploty kedykoľvek zobrazí vonkajšiu aj vnútornú teplotu.

Zobraziť všetky výhody

pri zvuku prírody

Prebúdzajte sa

  • Vnútorná/vonkajšia teplota

  • Digitálne ladenie FM/MW

  • Dvojitý budík

  • Budík na pracovné dni a víkend

Zobrazenie teploty – vnútornej i vonkajšej

Zobrazenie teploty – vnútornej i vonkajšej

Informácie o počasí na dosah ruky. Rádiobudík od spoločnosti Philips vám ponúka najaktuálnejšie informácie o počasí. Jeho inteligentný teplotný senzor dokáže kedykoľvek zobraziť teplotu v exteriéri.

Predinštalovaná relaxačná hudba vám pomôže pokojne zaspať

Predinštalovaná relaxačná hudba vám pomôže pokojne zaspať

Oddýchnite si alebo zaspite pri relaxačných zvukoch. Hodiny s rádiom Philips sú naplnené množstvom relaxačných kompozícií. Jednoducho si vyberte šumenie dažďa, morské vlny, hudbu do kúpeľa či iné, a vychutnajte si uvoľnené pohodlie.

Nastavenie budíka na pracovné dni a víkend, ktorý skvele doplní váš životný štýl

Nastavenie budíka na pracovné dni a víkend, ktorý skvele doplní váš životný štýl

Tento rádiobudík navrhnutý s ohľadom na moderný životný štýl je vybavený funkciou duálneho budíka, ktorý vám umožňuje nastaviť rozličné časy budenia pre pracovné dni a víkendy alebo dokonca obmieňať nastavenia budíka pre páry. Nastavenia budíka je možné prispôsobiť na rovnaký čas budenia pre celý týždeň od pondelka až do nedele. Prípadne môžete nastaviť budík na skoré vstávanie od pondelka do piatku a lenivé driemanie počas sobôt a nedieľ. Nech si zvolíte čokoľvek, tieto pohodlné funkcie vám šetria starosti s nastavovaním rozličných časov budenia každú noc.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.4

z 5

5

Recenzie

2

17/01/2017

Slovensko

Slovensko

Vynikajúci všestranný rádiobudík

Tento rádiobudík v sebe zahŕňa moderný dizajn ako aj množstvo každodenne využiteľných funkcií. Je jednoduchý na ovládanie, pričom má prednastavený čas. Taktiež oceňujem možnosti budenia prostredníctvom prírodných zvukov. Keď sa vám už aj tie zunujú, máte možnosť budenia obľúbenou rádiostanicou. Samozrejme obsahuje dátum a možnosť zmeny na letný/zimný čas. Rovnako je užitočná funkcia uloženia viacerých rádiostaníc. Snímač teploty je bonusom, avšak pre slabý signál ho nevyužívam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Docela dobrý

Funkce dobré, záložní baterie je dobrá myšlenka. Teplotní čidlo stále vypadává a to je do 2m za oknem!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním

30/11/2015

România

România

Detin acest produs !

Super multumit doar o mica hiba ar avea dupa parerea mea ,iluminarea displayului ar trebuii sa fie mai intens chiar daca are 3 trepte de iluminare nu este de ajuns daca este la departare in rest un produs BUN !

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital

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