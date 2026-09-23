Tento produkt už nie je dostupný
AJ7050D/12
Nechajte sa zobudiť skvelou hudbou
Prehrávajte a nabíjajte zariadenie iPod/iPhone/iPad cez konektor Lightning a vychutnajte si bohatý a čistý zvuk. Tento elegantný rádiobudík obsahuje ďalší port USB, vďaka ktorému môžete okamžite nabíjať ďalšie zariadenie, a vždy vás zobudí včas
s konektorom Lightning
pre iPod/iPhone/iPad
USB port na nabíjanie
FM, dvojitý budík
Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu aj počas nabíjania zariadenia iPod/iPhone/iPad pomocou nového konektora Lightning! Stačí vložiť zariadenie priamo do dokovacej stanice na reproduktore a môžete prehrávať svoje najlepšie skladby s dokonalým zvukom. Vaše zariadenie sa bude súčasne aj rýchlo nabíjať, takže sa počas počúvania nemusíte obávať o kapacitu batérie.
Tento systém má celkový výstupný výkon 8 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.
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