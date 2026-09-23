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Tento produkt už nie je dostupný

dokovacia stanica pre iPod/iPhone/iPad

AJ7050D/12

Nechajte sa zobudiť skvelou hudbou

Prehrávajte a nabíjajte zariadenie iPod/iPhone/iPad cez konektor Lightning a vychutnajte si bohatý a čistý zvuk. Tento elegantný rádiobudík obsahuje ďalší port USB, vďaka ktorému môžete okamžite nabíjať ďalšie zariadenie, a vždy vás zobudí včas

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s touto dokovacou stanicou pre iPod/iPhone/iPad

Nechajte sa zobudiť skvelou hudbou

  • s konektorom Lightning

  • pre iPod/iPhone/iPad

  • USB port na nabíjanie

  • FM, dvojitý budík

Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning

Rýchle nabíjanie a prehrávanie hudby cez konektor Lightning

Vychutnajte si svoju obľúbenú hudbu aj počas nabíjania zariadenia iPod/iPhone/iPad pomocou nového konektora Lightning! Stačí vložiť zariadenie priamo do dokovacej stanice na reproduktore a môžete prehrávať svoje najlepšie skladby s dokonalým zvukom. Vaše zariadenie sa bude súčasne aj rýchlo nabíjať, takže sa počas počúvania nemusíte obávať o kapacitu batérie.

Neodýmiový budič reproduktora dosahuje bohatý a čistý zvuk

Celkový výstupný výkon 8 W RMS

Celkový výstupný výkon 8 W RMS

Tento systém má celkový výstupný výkon 8 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.

Technické špecifikácie

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