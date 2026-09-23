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Tento produkt už nie je dostupný

Rádiobudík

AJL308/12

Zobúdzajte sa s fotografiou tých, ktorí sú vám najcennejší

Nemáte chuť dodať vášmu bežnému dennému programu väčší zmysel pomocou milovanej fotografie alebo obľúbenej piesne? Rádiobudík Philips so 7-palcovým farebným displejom a praktickým portom USB a priečinkom na karty SD vám pomôže správne začať nový deň.

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Zobúdzajte sa s fotografiou tých, ktorí sú vám najcennejší

7-palcový farebný displej pre jednoduché prezeranie hodín, rádia a kalendára

7-palcový farebný displej pre jednoduché prezeranie hodín, rádia a kalendára

Pre vyššiu čitateľnosť obsahu na displeji LCD má rádiobudík Philips veľkú plochu displeja, takže odčítanie času a budíka je jednoduché aj z väčšej vzdialenosti. Je teda ideálny pre ľudí v pokročilom veku a osoby so slabším videním.

Zobuďte sa so zvukmi prírody a začnite svieži nový deň

Zobuďte sa so zvukmi prírody a začnite svieži nový deň

Množstvo budíkov ponúka široký výber spôsobov budenia. Na tomto rádiobudíku Philips je výnimočné to, že vás zobudí zvukmi prírody, rádiom alebo klasickým pípaním. Bez ohľadu na vaše nároky na rádiobudík – či sa chcete zobúdzať bez stresu pri zvukoch prírody alebo melódiách obľúbenej hudby, tento rádiobudík vám splní všetky želania.

Predinštalovaná relaxačná hudba vám pomôže pokojne zaspať

Predinštalovaná relaxačná hudba vám pomôže pokojne zaspať

Oddýchnite si alebo zaspite pri relaxačných zvukoch. Hodiny s rádiom Philips sú naplnené množstvom relaxačných kompozícií. Jednoducho si vyberte šumenie dažďa, morské vlny, hudbu do kúpeľa či iné, a vychutnajte si uvoľnené pohodlie.

Technické špecifikácie

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