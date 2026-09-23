Tento produkt už nie je dostupný
AS130/12
Prenášajte hudbu bezdrôtovo a nabite svoj telefón s Androidom
Reproduktor AS130 dokáže prehrávať hudbu vo vysokej kvalite prúdovým prenosom cez Bluetooth a zároveň mimoriadne rýchlo nabíjať vaše zariadenie so systémom Android.
Bluetooth®
pre zariadenia s Androidom
6W
Zdokonalená verzia dokovacej stanice Philips FlexiDock obsahuje konektor micro USB, ktorý je dokonale kompatibilný s akýmkoľvek telefónom so systémom Android. Do dokovacieho mechanizmu skvele zapadne akýkoľvek telefón s Androidom vďaka hladkým a zaobleným okrajom konektora, ktorý umožňuje maximálnu nastaviteľnosť. Jednoducho posuňte konektor doprava alebo doľava alebo ho otočte, čím ho prispôsobíte akejkoľvek orientácii portu micro USB na vašom telefóne. Táto bezkonkurenčná flexibilita je určená pre telefóny so systémom Android od rôznych výrobcov, pre ktoré neexistuje štandardná poloha konektora Micro USB.
Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.
Táto miniaplikácia Philips Bluetooth Audio Connect, ktorá je dostupná na lokalite Google Play, vám umožňuje jednoducho spárovať vaše mobilné zariadenie s akýmkoľvek produktom Philips s podporu pripojenia Bluetooth a pripojiť sa k nemu. Po spárovaní ho môžete premenovať a zmeniť ikony. Táto miniaplikácia podporuje viacero zvukových zariadení Philips s pripojením Bluetooth naraz, vďaka čomu môžete medzi nimi jednoducho prepínať. Stačí ťuknutím vybrať požadované zariadenie Philips s pripojením Bluetooth a spustiť prúdový prenos.
Hodnotenie