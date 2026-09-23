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Tento produkt už nie je dostupný

reproduktor s dokovacou stanicou

AS170/12

Prenášajte hudbu bezdrôtovo a nabite svoj telefón s Androidom

Tento reproduktor AS170 vám prináša úžasný zvuk a zároveň nabije váš telefón so systémom Android. Je kompatibilný so všetkými zariadeniami s podporou pripojenia Bluetooth, vďaka čomu je prenos hudby pohodlný a jednoduchý. Dokonca vás zobudí skladbami z rádia.

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Prenášajte hudbu bezdrôtovo a nabite svoj telefón s Androidom

  • Bluetooth®

  • pre zariadenia s Androidom

  • FM

  • 6W

Do inteligentne navrhnutého doku FlexiDock sadne každý telefón s Androidom

Zdokonalená verzia dokovacej stanice Philips FlexiDock obsahuje konektor micro USB, ktorý je dokonale kompatibilný s akýmkoľvek telefónom so systémom Android. Do dokovacieho mechanizmu skvele zapadne akýkoľvek telefón s Androidom vďaka hladkým a zaobleným okrajom konektora, ktorý umožňuje maximálnu nastaviteľnosť. Jednoducho posuňte konektor doprava alebo doľava alebo ho otočte, čím ho prispôsobíte akejkoľvek orientácii portu micro USB na vašom telefóne. Táto bezkonkurenčná flexibilita je určená pre telefóny so systémom Android od rôznych výrobcov, pre ktoré neexistuje štandardná poloha konektora Micro USB.

Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Jednoduchá miniaplikácia na párovanie cez Bluetooth pre telefóny so systémom Android

Táto miniaplikácia Philips Bluetooth Audio Connect, ktorá je dostupná na lokalite Google Play, vám umožňuje jednoducho spárovať vaše mobilné zariadenie s akýmkoľvek produktom Philips s podporu pripojenia Bluetooth a pripojiť sa k nemu. Po spárovaní ho môžete premenovať a zmeniť ikony. Táto miniaplikácia podporuje viacero zvukových zariadení Philips s pripojením Bluetooth naraz, vďaka čomu môžete medzi nimi jednoducho prepínať. Stačí ťuknutím vybrať požadované zariadenie Philips s pripojením Bluetooth a spustiť prúdový prenos.

Technické špecifikácie

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